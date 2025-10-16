Fracassa l'opa: el BBVA només aconsegueix un 25% d'accions del Banc Sabadell

El Banc Sabadell s'ha imposat i l'opa del BBVA fracassa després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions segons han confirmat totes dues entitats aquest dijous al vespre en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El resultat, que s'havia de donar a conèixer inicialment aquest divendres 17 d'octubre, s'ha avançat i ja es coneix el veredicte, que suposa la culminació de l'intent de l'entitat basca de controlar la sabadellenca. No hi haurà segona opa perquè s'ha obtingut menys del 30% de les accions.
D'acord amb les informacions publicades a la CNMV, l'oferta ha estat acceptada per un 25,33% de les accions i del capital social, i un 25,47% dels drets a vot -considerant aquí que l'autocartera del Sabadell. Al no aconseguir el mínim necessari d'un 30%, l'oferta automàticament decau i queda sense efecte.
El BBVA podia plantejar una segona oferta només si aconseguia entre un 30 i un 50% del capital del Sabadell. Els més de 200.000 accionistes del Banc Sabadell han tingut un mes per bescanviar els seus títols. L'oferta plantejada era d'una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. El BBVA va millorar a finals de setembre les condicions inicials, que era d'una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell
D’aquesta manera, es tanca el capítol final d’una opa que s’ha allargat més de 17 mesos. En aquest període el Sabadell ha traslladat la seva seu de nou a la plaça de Sant Roc de Sabadell i s'ha venut la filial britànica, TSB, moviment avalat amb un 99,6% dels vots.
Rebuig d'agents socials, polítics i econòmics
Més enllà dels números, l'opa ha despertat el rebuig de bona part dels agents socials, econòmics i polítics a l'Estat. Cal recordar també que, en cas que prosperi, el govern espanyol l'ha condicionat i va imposar que els dos bancs han de mantenir la personalitat jurídica, patrimoni i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos més. És a partir de llavors quan l’executiu hauria d’acceptar -o no- una hipotètica fusió.
Pel que fa a l'impacte visible que pot tenir una operació de concentració bancària d'aquest tipus, a banda del crèdit, els sindicats i les patronals han coincidit a dir que els 900 milions d'euros abans d'impostos en sinergies que planteja el BBVA es traduirien en la pèrdua d'entre 7.000 i 10.500 llocs de feina, dels quals entre 2.400 i 3.200 serien a Catalunya. En oficines, se'n tancarien entre 589 i 883 a l'Estat i unes 200 a Catalunya.
El regulador ha revelat el resultat de l’operació un dia abans de l’anunciat. L’única xifra oficial que es coneixia fins ara és que només un 2,8% dels clients del Sabadell amb accions al banc havien anat a l'opa.