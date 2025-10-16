Satisfacció política pel desenllaç de l'opa: "És una bona notícia per a la ciutat"

Les reaccions al resultat fracassat de l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell no s'han fet esperar entre el món polític i empresarial aquest dijous 16 d'octubre. Des de Catalunya, satisfacció generalitzada pel desenllaç que permet al Banc Sabadell continuar el seu camí en solitari.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat en un missatge a la xarxa social X que "el desenllaç de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma el que sempre hem defensat: un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial". Illa ha remarcat el "paper exemplar" que creu que han tingut els òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV. "Ara cal mirar endavant. Comptem amb el paper important que BBVA i Banc Sabadell han de continuar tenint per generar progrés i prosperitat a Catalunya", ha finalitzat.
També s'ha pronunciat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a Threads. "és una bona notícia per a la ciutat i celebrem que aquesta hagi estat la decisió dels accionistes". Farrés també ha recordat "la oposició" que des d'un primer moment va mostrar perquè l'opa podia implicar la pèrdua de llocs de treball i serveis. L'alcaldessa finalitza la seva valoració assegurant que "[estem] satisfets perquè conservem un Banc Sabadell arrelat a la ciutat i al territori, amb tots els seus serveis i la seva obra social garantida".
Per la seva part, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerat aquest dijous a través de les xarxes socials que "l'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat". Puigdemont ha demanat al Banc Sabadell que "reforci els vincles" amb el sistema econòmic i social de Catalunya. El líder juntaire considera que aquest reforçament serà "la millor prevenció per a temptacions d'absorció futures".