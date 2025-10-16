El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda"

El BBVA admet sorpresa pel fracàs de l'opa al Banc Sabadell i creu que la "falsa expectativa" d'una segona oferta a un preu més elevat ha influït en el resultat. Fonts de l'entitat han indicat dijous a la nit que el rebuig dels accionistes a l'operació és "una clara oportunitat perduda", però que el banc gira full i mira cap al futur amb optimisme. En aquest sentit, l'entitat ha anunciat que "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes amb "novetats rellevants". En concret, el BBVA ha indicat que preveu disposar de 36.000 milions per distribuir entre els seus accionistes fins al 2028, amb 13.000 milions "a curt termini". L'entitat diu que encara el futur "amb confiança i optimisme".
El 31 d'octubre el banc iniciarà una recompra d'accions pendent per valor de 1.000 milions i el 7 de novembre pagarà "el dividend més gran a compte de la seva història", amb 32 cèntims bruts per acció, amb un import total de 1.800 milions.
D'altra banda, el consell d'administració del BBVA ha acordat fer una recompra d'accions addicional així que rebi autorització del BCE amb l'excés de capital acumulat per sobre del 12%.
El BBVA gira full
"Al BBVA mirem al futur amb confiança i entusiasme. Comptem amb un banc en el seu millor moment, un equip compromès i un full de ruta clar per seguir creixent i creant valor per als nostres accionistes, clients i societat", ha apuntat el president del BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.
El president de l'entitat basca ha agraït als accionistes del Sabadell que han mostrat el seu suport a l'opa i la feina feta pel seu equip durant "tot aquell procés".
El Consell d'Administració ha reafirmat unànimement el seu compromís amb el nou Pla Estratègic de l'entitat i els objectius financers -que preveuen un benefici atribuït acumulat en quatre anys d'uns 48.000 milions.
Per intentar calmar possibles sotracs als mercats, l'entitat ha anunciat que accelera la retribució als accionistes, i que el patrimoni net tangible per acció més dividends s'incrementi en un 15%.