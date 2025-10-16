La Cambra reconeixerà el llegat de Ramon Gabarró i Badia als Premis Cambra

La Cambra de Comerç celebrarà el pròxim dimecres 22 d’octubre una nova edició dels Premis Cambra Sabadell a Fira Sabadell. Enguany, l’empresa familiar del sector de la construcció Encofrados J. Alsina (Alsina Formwork), rebrà el reconeixement al Mèrit Empresarial. L’empresa sabadellenca Suministradora del Vallés, que enguany celebra el seu 75è aniversari dedicats a la distribució de productes metal·lúrgics i industrials, obtindrà el guardó com a Empresa Longeva. Sofia Gabarró i Taule i Ramon Gabarró i Pla, filla i net respectivament, recolliran el premi In Memoriam a la Trajectòria Personal i Empresarial per a Ramon Gabarró i Badia, l’empresari sabadellenc, tercera generació de Gabarró Hermanos, fundador de Servei SA i expresident de la Cambra de Comerç, traspassat recentment el 7 d’octubre. El premi es lliurarà a títol pòstum com a reconeixement a la seva trajectòria i al seu llegat humà i empresarial.
Els Premis Cambra 2025, centrats en la “Geoestratègia i empresa: liderar en entorns incerts”, comptaran amb la participació de l’empresària Inka Guixà, CEO i consellera delegada de La Farga, i l’expert Pol Morillas, director del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), en una conversa conduïda pel periodista Joan Carles Peris.
El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, destaca que “els Premis Cambra són un reconeixement a l’esforç, la innovació i la capacitat de lideratge de les empreses i persones que contribueixen al progrés econòmic i social del nostre territori”. L’acte estarà presidit per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, i comptarà amb el patrocini de diverses entitats, com el Banc Sabadell i Masachs. Es preveu l’assistència de més de 300 persones, entre empresaris, alcaldes i representants del sector polític, econòmic i social i d’institucions de Sabadell i de la comarca.
Empreses guardonades
Alsina Formwork és una empresa familiar amb 75 anys d’història i presència en més de 15 països. El 75% de la facturació prové dels mercats internacionals, on competeix amb els grans actors globals amb una proposta de valor diferenciada: solucions adaptades a cada país, enginyeria flexible i tracte humà proper.
La companyia sabadellenca Suministradora del Vallés està especialitzada en la distribució de material elèctric per a instal·ladors professionals i empreses. Va iniciar l’activitat l’any 1950 al carrer Regàs núm. 4 de Sabadell, en un local de 70 m2. Actualment, és una empresa de referència en el sector amb unes instal·lacions que ocupen 7000 m2, i un punt de venda a Barcelona ciutat. Té una plantilla de 60 persones entre administratius, venedors i tècnics i compta amb 12.000 referències en estoc.