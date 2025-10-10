Oliu, als accionistes indecisos: "Agafeu el paper i tireu-lo a la paperera"

Aquesta mitjanit, disset mesos després que el BBVA –9 de maig del 2024– llancés una opa sobre el Banc Sabadell, s’acaba el període d’acceptació perquè els accionistes de l’entitat presidida per Josep Oliu decideixin si volen acudir al bescanvi ofert. Concretament, s'ofereix una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,8376 del Banc Sabadell.
Aquest matí, el president del Banc Sabadell ha assegurat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que a hores d'ara el percentatge d'acceptacions dels accionistes minoritaris que tenen dipositades les accions a l'entitat sabadellenca –un 80% del 42% del total d'accionistes minoritaris del Banc Sabadell– es manté a l'1%. "Els minoritaris ho rebutgem de manera massiva, i si ho rebutgen els minoritaris vol dir que ho rebutgen massivament els clients. Això és la realitat de l'operació".
Una afirmació que contrasta amb les declaracions dels darrers dies del president del BBVA, Carlos Torres, en què assegura que se superarà "àmpliament el 50%". Sobre aquesta qüestió, Oliu ha estat contundent apuntant que "això crec que no s'ho creu ni ell. És un argument de venda. Jo dic el que sé". Poques hores abans del tancament (23.59 h) el banquer sabadellenc ha enviat un missatge als accionistes que puguin estar indecisos, recomanant-los que "agafin el paper i el tirin a la paperera. S'equivocarien si, en aquests moments, firmessin el paper. Perdrien valor", ha defensat.
Sobre la possibilitat de la desaparició del Banc Sabadell, Oliu no hi dona "cap possibilitat, almenys en els pròxims cinc anys", però sí que ha reconegut tenir "por" per si desapareix "l'ànima" del Banc Sabadell. "No és donar o no un crèdit. És la manera en què el Banc Sabadell té aquestes relacions personals, els banquers amb els clients. És una relació específica, de proximitat amb el client i els seus projectes".
El preu d'una hipotètica segona opa "no serà al mateix preu"
Aquest mateix divendres, l'entitat presidida per Carlos Torres ha anunciat que ampliarà l'horari de les oficines del BBVA fins a les 21 h perquè els accionistes puguin acudir al bescanvi. Una decisió que Oliu, relaxat i confiat del resultat, no ha dubtat a etzibar: "Estic esperant que donin un gintònic a les 9 de la nit, per veure si algú els vota. Tal com estan les coses, si ho tinguessin tan clar, obririen en horari de nit?". En relació amb les acceptacions i a la denúncia pública del BBVA sobre les suposades traves del Banc Sabadell per privar als accionistes exercir el seu dret, Oliu no s'ha mossegat la llengua i ha assegurat que "això és una defensa respecte a les pràctiques que fa el BBVA. Hi ha clients que han rebut trenta trucades, que és com un assetjament. Nosaltres som bona gent".
Finalment, i sobre una hipotètica segona oferta, i sempre que el BBVA no es quedi per sota del 30% d'acceptació, el banquer sabadellenc ha recordat que "no se sabrà (preu) fins que el BBVA accepti el resultat de l'opa", i que aquest, que serà determinat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dependrà de "la mitjans de les cotitzacions del dia que es produeixi l’adquisició”, escenari que es podria produir el "17, 21 o 22 d'octubre".