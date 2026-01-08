L’enginyeria IDP realitzarà el projecte de la nova planta Innofab a Cerdanyola del Vallès

El grup IDP ha estat adjudicatari del projecte de la nova planta Innofab, una infraestructura científica i tecnològica estratègica que serà única en l'àmbit nacional i singular en l’àmbit europeu, emmarcada en el Pla Catalunya Lidera, impulsat pel Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Innofab s’ubicarà al Parc de l’Alba, a Cerdanyola del Vallès, i comptarà amb una superfície construïda de prop de 22.000 m2, incloent-hi una sala blanca de més de 2.000 m2 dedicada al desenvolupament de micro i nanotecnologies innovadores basades en semiconductors avançats (“beyond-CMOS”). Aquesta infraestructura permetrà escalar els processos de fabricació i cobrir la bretxa entre la investigació i el desenvolupament comercial de nous prototips de xips.
La companyia sabadellenca serà responsable del desenvolupament del projecte utilitzant la metodologia BIM (Building Information Modeling), el que garantirà una gestió eficient i el compliment dels més alts estàndards en qualitat, terminis i costos.
Amb una inversió total prevista de 400 milions d’euros, el projecte compta amb finançament europeu a través dels fons NextGenerationEU. El Govern de la Generalitat va aprovar la constitució de la Fundació Innofab com entitat pública sense ànim de lucre responsable de posar en marxa la infraestructura, amb un Patronat format per representants de diversos departaments i experts de reconegut prestigi en l’àmbit de la investigació.
Aquesta instal·lació serà la primera infraestructura a Espanya dedicada al desenvolupament de semiconductors d’aquestes característiques. Proporcionarà serveis a empreses emergents, empreses sense fàbriques pròpies i centres d’investigació, impulsant l’atracció d’empreses innovadores a Barcelona, que actualment han de prefabricar els seus xips a altres països.
Entre els principals actors de l’ecosistema que es beneficiarà d’aquesta infraestructura es troba l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), centre d’investigació internacional sense ànim de lucre ubicat a Cerdanyola del Vallès. L’ICN2 es dedica a la generació de coneixement, materials i dispositius en tres camps clau: TIC, salut i medi ambient, explorant noves propietats i aplicacions en la nanoescala per a millorar la vida quotidiana.