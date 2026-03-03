ARA A PORTADA

Diners

L'atur encadena tres mesos de pujada a Sabadell

Al tancament de febrer, el nombre d'aturats a la ciutat se situa als 10.749, un 1,5% més que el primer mes de l'any

  • Imatge d'arxiu d'una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). -
Publicat el 03 de març de 2026 a les 16:06

Sabadell va tancar el mes de febrer amb un repunt del nombre de persones en situació d'atur, encadenant el tercer mes de forma consecutiva amb aquest comportament. Segons les dades publicades aquest dimarts, el nombre d'aturats es va situar a les 10.749 persones, un 1,5% més (156 persones més) respecte del gener. La variació interanual és positiva, amb un descens de l'1,45%. 

En el conjunt del Vallès Occidental també s'ha registrat un lleuger repunt, amb un augment de 439 persones més, fins als 42.009 aturats. Terrassa, amb 162 persones noves en situació d'atur, lidera aquest rànquing, seguit de Sabadell. 

A Catalunya, seguint la tendència sabadellenca, també repunta L’atur repunta lleugerament per tercer mes consecutiu, amb un augment de 2.039 desocupats més que al mes de gener (+0,63%) fins als 327.253 aturats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l’atur. 

Al conjunt de l’Estat, l’ocupació ha crescut en gairebé 100.000 afiliats a la Seguretat Social respecte al gener, en el tercer increment intermensual més elevat de la sèrie des del 2007. 

