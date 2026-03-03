ARA A PORTADA
-
Un univers cultural inimitable: deu cites imprescindibles més enllà de Sabadell i Terrassa Marc Béjar Permanyer
-
-
Els teus fills pagaran més per quedar-se a dinar a l'escola: quant s'encareix el menjador? Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Terratrèmol a Junts per Sabadell: Lluís Matas vol ser candidat mentre el partit l’intenta expulsar Albert Acín Serra
-
L'atur encadena tres mesos de pujada a Sabadell
Al tancament de febrer, el nombre d'aturats a la ciutat se situa als 10.749, un 1,5% més que el primer mes de l'any