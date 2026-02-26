En Comú Podem exigeix al Govern presentar "urgentment" el Pla Director dels PAE de Sabadell

Les reaccions a les demandes de l’Associació d’Empreses i Propietaris (AEPCRO) de Can Roqueta, davant l’estat de Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) no s’han fet esperar. En aquest sentit, aquest dijous En Comú Podem ha demanat al govern de Sabadell que presenti “urgentment” el Pla Director de PAE “tal com vam pactar en una moció del Ple”.
La formació d’esquerres recorda que el març del 2024, ara fa dos anys, el grup local va presentar una moció al Ple Municipal de l’Ajuntament –va rebre el suport del Govern encapçalat per Marta Farrés– en què es van pactar “mesures concretes per millorar l’estat dels polígons d’activitat econòmica de Sabadell. En Comú Podem lamenta que, dos anys després, el govern de la ciutat encara no hagi fet els deures i no hagi donat compliment als acords d’aquesta moció”, apunten en un comunicat.
Un tràiler abandonat, ahir dimecres a Can Roqueta
V. CASTILLO
En aquesta línia, recorden que l’acord es traduïa en “l’elaboració d’un Pla Director que havia de definir l’estratègia industrial de la ciutat a vuit anys vista i amb l’acompanyament d’una anàlisi complerta de la situació actual per revitalitzar l’espai”, però dos anys després, encara no ha estat presentat. “Es tracta d’una més de la falta de planificació del Govern de Marta Farrés”, ha destacat el portaveu de la formació Joan Mena.
Alhora, afegeixen que la moció, en la línia de les demandes d’AEPCRO, incloïa un Pla Anual d’inversions, de manteniment i neteja dels PAES. “Si desatenem les necessitats dels Polígons d’Activitat Econòmica de la ciutat i continuem fent operacions per promocionar el sòl comercial en detriment de l’industrial, Sabadell es convertirà en una ciutat de monocultiu de serveis”, lamenta Mena
Deixalles en un solar de Can Roqueta, ahir dimecres
V. CASTILLO
Una sèrie de motius, que han dut a la formació d’esquerres a la presentació “immediata” d’ambdues demandes –Pla Director de PAE i del Pla Anual de Seguiment d’inversions, manteniment i neteja–. “Necessitem una aposta clara per la diversificació econòmica a la ciutat, i no dependre només de l’activitat comercial i de serveis com fem ara, i això passa per cuidar l’activitat industrial atenent les queixes del sector i també per planificar polítiques públiques de promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica, especialment el de Can Roqueta i el del sector Sud- Oest”, ha conclòs Mena.