"Aquestes jardineres estan molt deixades"

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Una lectora s’ha adreçat a la secció ‘El teu defensor’ del Diari per denunciar la manca de manteniment de les jardineres situades davant dels números 3, 5 i 7 del carrer Biella. Segons explica, els xiprers que hi ha plantats han crescut considerablement i "fa temps que no reben cap mena de poda ni cura".
La veïna assegura que la situació no és nova i que els residents han presentat diverses instàncies al consistori per demanar una intervenció. “Fa temps que no s’arreglen ni es tallen, està sense cap mena de manteniment”, exposa en la seva queixa. Tot i les peticions reiterades, afirma que no han obtingut cap resposta ni s’ha dut a terme cap actuació. Davant aquesta situació, els veïns plantegen alternatives. Una de les propostes és pavimentar l’espai actualment ocupat per les jardineres, especialment si no es pot garantir el manteniment de la vegetació. “Si no es cuida la vegetació, que ho pavimentin i ens deixin decidir als veïns també”, reclamen.
Els residents consideren que l’estat actual no només afecta la imatge del carrer, sinó que també evidencia una manca d’atenció a l’espai públic. Per aquest motiu, insisteixen en la necessitat que l’administració municipal doni una resposta clara i adopti una solució, ja sigui mitjançant el manteniment regular dels xiprers o bé amb una remodelació de l’espai consensuada amb el veïnat.
Fonts municipals asseguren que es revisarà "la situació d'aquestes jardineres" i "actuarem el més aviat possible per fer el manteniment necessari i deixar l’espai en bones condicions". En aquest sentit, recorden que el Ple municipal de febrer va aprovar l’ampliació del pressupost de manteniment dels espais verds en més d’1 milió d’euros. "Aquesta ampliació ens permetrà reforçar les tasques de manteniment a tota la ciutat, també en punts com aquest", asseguren.