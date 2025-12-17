“L’embornal no absorbeix l’aigua”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Alguns veïns del carrer de l’Escola Pia, a la cantonada amb el carrer Jovellanos, han fet arribar una queixa a El teu defensor relacionada amb la seguretat viària i el drenatge de l’aigua de pluja, una problemàtica que, segons expliquen, fa temps que arrosseguen i que s’ha agreujat en els darrers mesos. Diversos residents de la zona assenyalen que els tres barrots o pilones que impedeixen l’estacionament indegut a la cruïlla es troben tirats a terra i retirats, fet que facilita l’aparcament no autoritzat de vehicles i dificulta la visibilitat tant de vianants com de conductors. Segons manifesten alguns veïns, aquesta situació genera sensació d’inseguretat, especialment per a les persones grans i les famílies amb infants que transiten habitualment per la zona. “Els cotxes aparquen on no toca i treu molta visibilitat”, expliquen. D’altra banda, el veïnat alerta que un dels embornals no absorbeix correctament l’aigua de la pluja, fet que provoca acumulacions puntuals d’aigua quan hi ha episodis de precipitacions. “Quan plou fort, es fan bassals i l’aigua queda estancada durant força estona”, indiquen, remarcant que aquesta situació pot comportar relliscades i molèsties als veïns d’habitatges propers.
El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell i, des dels serveis municipals s’ha revisat la incidència. Pel que fa al drenatge, s’ha comprovat que l’embornal situat a l’esquerra està net i desguassa correctament, mentre que el de la dreta presenta una acumulació de restes. En aquest cas, s’ha previst una actuació de neteja per garantir el correcte funcionament del sistema. En relació amb els elements de protecció, l’Ajuntament assegura que “les pilones es reposaran un cop finalitzin les obres que actualment s’estan duent a terme al carrer”. Aquesta mesura permetrà restablir l’ordre viari i evitar l’estacionament indegut a la cruïlla. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín.