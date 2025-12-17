ARA A PORTADA
“Ningú pensava que jo avui podria estar treballant”: reivindicar un accés a la feina lliure de prejudicis Sergi Gonzàlez Reginaldo
L’alça dels preus no frena el Nadal a taula: els restaurants esperen una bona campanya Marta Ordóñez
Un Josep amb crisi d'identitat, una Maria víctima d'un abús i un Jesús que vol ser noia Marc Béjar Permanyer
Més de 200 productes de contraban requisat en dos establiments de Sabadell
La Policia Municipal i la Guàrdia Civil estan duent a terme un operatiu conjunt de prevenció