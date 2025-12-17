ARA A PORTADA

Sabadell

Més de 200 productes de contraban requisat en dos establiments de Sabadell

La Policia Municipal i la Guàrdia Civil estan duent a terme un operatiu conjunt de prevenció

  • Dos agents de Policia Municipal, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 13:44
Actualitzat el 17 de desembre de 2025 a les 13:50

La Policia Municipal, juntament amb la Guàrdia Civil, està duent a terme intervencions en establiments de joguines de Sabadell amb l'objectiu de garantir la seguretat dels productes durant la campanya de Nadal, segons informen des del mateix cos de seguretat. La inspecció s'ha efectuat a una dotzena d'establiments i, en general, "tots complien amb la normativa establerta". De totes maneres, s'han retirat 228 articles que no complien amb el contingut obligatori d'etiquetatge i marcatge de la Comissió Europea als productes de joguines. En aquest cas, els articles en qüestió es consideren de contraban, i han estat confiscats per la Guàrdia Civil, així com s'han registrat irregularitats menors de l'activitat comercial als establiments. Davant d'això, s'han tramitat els corresponents actes de denúncia a duanes.

Des del cos de policies han assegurat que “aquesta campanya d’inspeccions es duu a terme per garantir que totes les joguines que es posen a la venda compleixin les condicions necessàries per vendre's". "Estem satisfets que es facin aquestes campanyes perquè són segures per a la ciutadania", valoren. Amb això, per tant, es vol que tots els productes que estan a la disposició de la ciutadania a diversos establiments l’etiquetatge obligatori i el marcatge estipulat per la Comissió de la Unió Europea. "Volem prevenir la comercialització de productes de contraban i assegurar que els establiments compleixen les mesures de seguretat exigides per la normativa europea, especialment en un període d’alta demanda com és la campanya de Nadal”, conclouen. 

