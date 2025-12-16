El Club l’Espiral celebra el seu festival solidari per ajudar en Dylan, un nen amb una malaltia minoritària: "Sabadell respon sempre"

El Club Esportiu l’Espiral ja ho té tot a punt per celebrar, un any més, el seu Festival Solidari de Nadal, una cita que s’ha convertit en un espai de trobada, festa i compromís social. Enguany, la recaptació tornarà a destinar-se íntegrament a l’associació “Todos Somos Dylan”, que dona suport a un nen de 12 anys de Sabadell afectat per síndrome de Sotos, una condició que requereix tractaments continus, teràpies especialitzades i nombroses adaptacions materials.
El divendres 19 de desembre, el Pavelló Sabadell Sud acollirà un espectacle amb més de 140 gimnastes i ballarines del club. Les coreografies, dissenyades pel cos tècnic des d’octubre, combinen temàtica nadalenca i l’entrada, oberta al públic a partir de les 19 h, tindrà un cost simbòlic d’1 euro, que es pot ampliar amb aportacions voluntàries. A les 19.15 h començarà la mostra, integrada per 14 coreografies. La cloenda està prevista cap a les 20.45 h, seguida de la recollida de material.
Aquest 2025, la família d’en Dylan afronta una nova necessitat urgent: adaptar el vehicle familiar amb una rampa mecànica que permeti pujar i baixar la seva cadira de rodes amb seguretat. “A mesura que en Dylan creix, la cadira és molt més pesada i manipular-la manualment s’ha tornat pràcticament impossible”, expliquen fonts de l’entitat. Sense aquesta adaptació, els seus desplaçaments quotidians, les visites mèdiques i les sessions de teràpia comporten un esforç enorme i risc físic per als seus pares. "Les ajudes són molt escasses per a les famílies i, els tractaments i l'ortopèdia, molt cara", lamenta Vanessa Sánchez, mare del Dylan. Una cadira de rodes, 6.000 euros, la primera operació, 107.000 euros. "Aquesta operació l'hem assumit gràcies a l'associació –fundada el 2017–, ho vam costejar venent paraigües", exposa.
La relació del Club Esportiu l’Espiral amb en Dylan no és nova. “Fa molts anys que fem aquest festival. Al principi la iniciativa era un Rebost Solidari: demanàvem aliments com a entrada, però amb el temps vam veure que en aquestes dates ja hi havia moltíssimes campanyes i que podíem ajudar d’una altra manera”, recorda Cristina Martín, coordinadora del club. "La solidaritat de Sabadell és brutal, m'emociona pensar com sempre ha hagut resposta des del moment zero", sosté Sánchez.
La connexió amb la família de Dylan va sorgir de manera natural. “La Susana Ruiz, directora tècnica i presidenta del club, va saber que en Dylan havia de sotmetre’s a una operació que la Seguretat Social no cobria i que necessitaven reunir diners. Primer vam començar comprant els productes que venien, fent difusió… i després va sorgir la idea de dedicar-los el festival”, destaca Martín. A partir d’aquell moment, l’acció solidària va créixer amb força gràcies a la implicació de les famílies. “Recordo que al festival de final de curs d’aquell any vam proposar a les famílies que, en comptes de fer un regal a les entrenadores, destinessin aquell import a en Dylan. I ho van acceptar encantats”, explica la coordinadora del club.
Des de llavors, l’Espiral ha continuat ajudant altres infants de Sabadell en situacions similars: en Dylan dos anys, després un altre nen, l’Álvaro; després la Vega, que havia superat un càncer però encara necessitava teràpies… I aquest any tornen a dedicar el festival a en Dylan. “Sempre busquem famílies de Sabadell o amb un vincle amb el club, perquè volem saber exactament on van els diners. A ells també els agrada venir i gaudir del festival”.
L'associació treballa a un local del sud de la ciutat, on també tenen la tendeta, on ofereixen productes de tota mena a canvi d'un donatiu, que ajuda a costejar tractaments i materials pel nen. També recullen taps d'ampolla: per cada tona recollida, la deixalleria paga 150 euros. "Això ens ajuda a assumir un mes de logopeda", explica la mare del Dylan.