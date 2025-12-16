Reprenen el projecte de reforma del carrer de l'alcalde Ribé, a la Gran Via

Gairebé dos anys després de tornar al punt de partida, l’Ajuntament de Sabadell va reprendre ahir dilluns, en la Junta de Govern Local, la via administrativa per contractar les obres de reforma del carrer de l’Alcalde Ribé, a l’extrem nord de la Gran Via. S’ha aprovat de forma inicial el projecte amb un pressupost d’uns 840.000 euros, i es reprèn després que el febrer del 2024 es tanqués la carpeta que tenia oberta, perquè havia estat adjudicat anteriorment –el setembre de 2022 i ara les obres ja estarien acabades– però l’empresa adjudicatària no les va iniciar i va renunciar a fer-les, segons van confirmar aleshores des del consistori.
Al llarg d’aquest temps, s’ha revisat el projecte i ara s’inicia la tramitació per, pròximament, licitar-los de nou. Aquests canvis també han anat acompanyats d’un major pressupost per l’encariment dels costos: la primera adjudicació, fa tres anys, tenia un pressupost d’uns 730.000 euros. Ara, la segona, de 838.828,00 euros –si s’adjudiquen, podria reduir-se–, un 14,9%. En tot cas, el que no ha variat aquest temps és el projecte, que preveu renovar 4.100 metres quadrats d’espai públic entre la plaça d’Espanya i l’avinguda de Matadepera, plantar nou arbrat i crear grans zones amb gespa per al passeig i l’estada i incorporar un carril bici que connecti amb la plaça d’Espanya, l’avinguda de la Concòrdia i el nou carril bici del carrer d’Antoni Forrellad.