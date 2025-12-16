El brot de pesta porcina africana continua sumant casos

El Ministeri d’Agricultura ha confirmat aquest dimarts deu casos més de senglars morts per pesta porcina africana (PPA) dins del radi del primer focus detectat a la zona de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot, que va esclatar el passat 28 de novembre. Segons ha detallat el govern espanyol en un comunicat, s’han analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que han resultat negatius. “Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com a les poblacions de senglars silvestres”, ha ressaltat el ministeri.
El Govern català ha flexibilitzat les restriccions d'accés al medi natural establertes pel virus. Així ho va explicar el president Salvador Illa en un missatge a X, en què demanava, no obstant això, "màxima precaució i col·laboració". Alhora, també va indicar que l'executiu continua fent seguiment diari de l'evolució de l'episodi a Catalunya: "Aturar-la és cosa de tothom". Divendres passat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja va dir que a partir del dilluns 15 de desembre es relaxaria la prohibició d'accedir a la natura en el segon radi -de 6 a 20 quilòmetres- del focus del brot de la PPA. Malgrat això, continuen amb les mateixes restriccions els municipis més pròxims al focus: Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí.
Inicialment, el Govern d'Illa havia prohibit l'entrada als espais verds a 91 municipis com a mínim fins al 14 de desembre per lluitar contra l'expansió del virus, que és mortal entre porcs i senglars, però no afecta la salut humana. Formen part del segon radi de contenció de la PPA una setantena de nuclis urbans com Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès. Ordeig va explicar que continuarien restringides les activitats organitzades de lleure al medi natural, però es permetria als ciutadans anar al bosc "a passejar o en bici sols" en aquesta zona més allunyada. La majoria de les localitats del Vallès Occidental, en canvi, es mantenen en el punt de mira. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, per exemple, ha pogut reobrir aquesta setmana.