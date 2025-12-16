Entreguen les claus d'una quarantena de pisos protegits a Montcada i Reixac

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha lliurat les claus de 40 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a Montcada i Reixac, en un acte presidit per la consellera Sílvia Paneque. Durant l'entrega, la titular de la cartera de Territori va assenyalar que l’accés a l’habitatge a preus assequibles és un element clau i que no s’hauria de destinar més del 30% dels ingressos familiars al manteniment de l’habitatge. L’actuació forma part del Pla 50.000 del Govern per ampliar el parc d’habitatge assequible, amb la col·laboració dels ajuntaments, el sector privat i amb el finançament dels fons europeus Next Generation.
La cita va tenir lloc al carrer Alt de Sant Pere i va comptar també amb la presència de l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea. La promoció consta de 40 habitatges de protecció oficial destinats al lloguer i s’ha construït amb el suport dels fons europeus Next Generation, que permeten impulsar projectes vinculats a l’habitatge i a la transició ecològica. Durant la seva intervenció, Paneque va refermar que l’objectiu del Govern català és incrementar el parc d’habitatge assequible i estable, especialment en municipis amb una major pressió del mercat immobiliari. També va assenyalar que l’augment de l’oferta ha d’anar acompanyat de criteris de qualitat i de models que aportin estabilitat a les famílies. La consellera va destacar la importància de la col·laboració institucional per fer possible l’increment d’habitatge protegit, amb la implicació dels ajuntaments mitjançant la cessió de sòl públic i la participació del sector privat.
Després del lliurament de claus, Paneque va visitar un dels habitatges de la promoció. Al mateix carrer hi ha en execució una nova promoció de 32 habitatges de lloguer protegit, que contribuirà a ampliar l’oferta d’habitatge assequible al municipi. S'espera fer una jornada de portes obertes per a les persones adjudicatàries a finals d’aquesta setmana. El sorteig públic de les dues promocions es va celebrar el mes de juliol passat. “Amb aquest acte no només lliurem unes claus, fem efectiu un dret fonamental: el dret a un habitatge digne i assequible. A Montcada i Reixac continuarem treballant perquè aquest projecte no sigui un fet aïllat, sinó part d’una política d’habitatge amb continuïtat i mirada social”, va dir la regidora d’Habitatge montcadenca, Anabel Moreno, també present en la jornada.