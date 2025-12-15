ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Tallada la C-17 a Montcada pels danys causats per un vehicle que ha impactat contra el pont

La Generalitat intentarà habilitar un carril de sortida de Barcelona en la calçada contrària

  • Tall a la C-17 a Montcada i Reixac
Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 15:51

La Generalitat ha tallat al trànsit la calçada sentit nord (Vic) de la C-17 al seu pas per Montcada i Reixac, entre els quilòmetres 1,5 i 4,5, com a conseqüència de l’afectació que s’ha produït en un pont a l’altura de la cimentera. La part inferior de l’estructura ha patit danys greus a causa de l’impacte d’un vehicle, fet que ha aconsellat tancar a la circulació la calçada sentit nord. Els vehicles s’estan desviant per l’N-150 i en el trajecte de sortida de Barcelona cap al Vallès per la C-33 i la C-58.

En aquests moments, els equips de conservació de la Generalitat estan treballant per habilitar aquesta tarda a la calçada sentit sud, que no està tallada, un carril en cada sentit de la circulació. Així mateix, s’està analitzant l’estat del pont i les tasques i el temps necessari per a resoldre els desperfectes que s’hi han produït a les bigues.

 

