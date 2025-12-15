ARA A PORTADA

VÍDEO | Fent el cavallet i conduint sense casc ni matrícula: indignació a Sabadell per incivisme a la carretera

Allau de comentaris de tota mena a les xarxes socials arran de les imatges difoses de dos joves en ciclomotor

  • Un frame del vídeo en què es grava dos joves conduint de manera temerària -
Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 16:04
Actualitzat el 15 de desembre de 2025 a les 16:06

Indignació a Sabadell per les concentracions il·legals de desenes de joves amb ciclomotors sense matrícula, cotxes a altes velocitats i maniobres perilloses a diversos punts de la ciutat. En aquesta ocasió, el vídeo enregistrat, del 30 de novembre, mostra dos joves fent voltes a la rotonda elevada de la sortida de Sabadell, a tocar de l'església de Sant Pau de Riu-sec, amb moviments perillosos sobre el vehicle, sense estar matriculats o sense casc, així com sense il·luminació i fent el 'cavallet'. El vídeo ha despertat una forta indignació a les xarxes socials per les "conduccions temeràries" i per la manca de duresa a l'hora d'aplicar sancions i multes. "O canvien les lleis o la delinqüència anirà a més", lamenta un usuari a Instagram. Segons fonts de la Policia Municipal de Sabadell es va detectar aquesta activitat temerària i un dels conductors va ser detingut pels Mossos d'Esquadra després de ser interceptat a la plaça del Mil·lenari

D'altra banda, a la segona part del vídeo, es veu una multitud de persones dirigint-se cap a tres patrulles de policia –local i Mossos d'Esquadra– i es veuen obligades a marxar a causa de la quantitat de gent que s'ajunta a zones apartades de la ciutat per poder dur a terme aquestes pràctiques o curses il·legals. Aquest fet també ha generat una onada d'indignació en contra dels agents del cos de seguretat municipal, que han assegurat que els fets no corresponen al mateix dia –es preveu que siguin d'estiu per la indumentària de qui apareix en el vídeo– i "no s'ha pogut identificar si pertanyen a Sabadell o no". L'allau de comentaris ha omplert les xarxes socials de comentaris de tota mena en relació amb els dos successos. 

