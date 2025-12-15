Cap de setmana accidentat a les carreteres sabadellenques: set incidents en menys de 72 hores

La Policia Municipal de Sabadell ha atès des de divendres al migdia fins aquest dilluns a la matinada set incidents relacionats amb la seguretat viària. Principalment, hi ha hagut tres tipus d'incident: accidents de trànsit sense ferits, amb ferits i diligències judicials per diversos motius. Tots ells han succeït a les carreteres urbanes de la ciutat i hi ha hagut diversos graus d'afectacions.
Del primer cas, els accidents sense ferits, s'han registrat tres incidents durant el cap de setmana. Primerament, dissabte a la matinada, a la Gran Via, es va produir un accident entre dos turismes, que no va tenir cap afectació personal. Només material. De la mateixa manera, dissabte al matí, al voltant de les 11 h, a l'encreuament entre els carrers de Gurrea i Turull, dos turismes van topar i van intervenir una unitat de la Policia Municipal i una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), encara que no va caldre el servei del cos d'assistència sanitària.
D'altra banda, hi va haver dos accidents amb ferits: el primer va passar divendres 12 de desembre, al carrer de Calders, quan es va produir un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta, amb ferits lleus. El conductor de la motocicleta va ser traslladat a l'Hospital Taulí en estat lleu i van intervenir en el succés una unitat de la policia local i una del SEM. A part, dilluns 15 de desembre, al carrer de Rocafort, hi va haver un vehicle que va acabar bolcant després d'un accident. El conductor va ser traslladat a l'Hospital Taulí i van intervenir membres de la Policia Municipal, el SEM i els Bombers.
Finalment, es van dur a terme diligències judicials en tres ocasions: en primer lloc, dissabte dia 13 a la matinada es va dur a terme una prova d'alcoholèmia al conductor d'un vehicle que va donar positiu a les proves evidencials amb un resultat de 0,84 mg/l (la taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l); diumenge, a les 4 h, un altre conductor va donar positiu amb un resultat de 0,90 mg/l, i, finalment, un tercer conductor va ser aturat aquest dilluns a la matinada perquè mostrava signes d'alcoholèmia en la seva conducció. L'home es va negar a fer les proves d'alcoholèmia i drogues i se li van realitzar diligències judicials.