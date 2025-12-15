Una "moneda social" per "reforçar el petit comerç i l'economia local", la nova proposta de la Crida

La Crida per Sabadell ha presentat una moció per implementar una moneda social municipal "per impulsar el petit comerç i l'economia circular de la ciutat", segons ha explicat Oriol Rifer, portaveu del grup municipal. "Ens alarma la situació que arrosseguen des de fa molts anys molts petits comerços a la ciutat. De tots els àmbits. Des de sempre han estat motor de dinamització urbana i a poc a poc els estem veient desaparèixer", ha assegurat. Segons la Crida, aquesta "degradació" està suposant una "pèrdua de valor de la ciutat" i la conversió de Sabadell en "una ciutat plena de multinacionals". "Hi ha punts competitius que són ocupats per grans establiments, i no per petites botigues", diuen.
Per aquest motiu, plantegen que una solució per reduir aquest problema és la implementació d'una moneda social que contribueixi "a mantenir recursos dins del municipi". "La moneda, digital, convertible i vinculada a la despesa pública, permetria que els diners generats a Sabadell es quedin a Sabadell. Volem que el consumidor tingui un incentiu econòmic per comprar en establiments locals i reforçar la recirculació a dins mateix", exposa Rifer. Així, la intenció no és crear una nova moneda sabadellenca, sinó la implementació d'un sistema que permeti gastar diners en establiments de proximitat i afavorir l'economia local –semblant al Kit Digital que ofereix la Generalitat de Catalunya gràcies al finançament de la Unió Europea a través dels fons "Next Generation"–.
"Som conscients que és complicat i es troba en una fase molt inicial. Per aquest motiu, la nostra proposta és que s'elabori un estudi de viabilitat de l'entrada d'aquesta moneda local i que es comuniqui l'acord a diverses entitats veïnals i comercials per garantir la seva participació en el projecte", explica Rifer. De moment, no han pogut confirmar cap xifra concreta, però han assegurat que "hi hauria d'haver una primera inversió de fons públics" i, posteriorment, establir un model perquè els sabadellencs poguessin recarregar la targeta periòdicament.