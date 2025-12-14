Fer del fons marí la teva passió. Això és el que ha aconseguit David Giménez, un psicòleg sabadellenc especialitzat a investigar els comportaments dels mamífers marins des de la part psicològica i emocional, a Mèxic. Giménez, de 34 anys, va estudiar psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, a poc a poc, va anar introduint la seva gran passió a la seva formació. "Des del primer moment que em vaig posar una màscara de busseig vaig veure que allò m'agradaria", diu. D'aquesta manera, ha aconseguit el somni de gairebé tothom: treballar del que més li agrada. "Vaig començar exercint de psicòleg amb adolescents, encara que la meva passió sempre han sigut els animals. A poc a poc vaig anar barrejant la meva formació amb cursos d'instrucció de busseig i, ara, estic graduat en Psicologia i soc instructor d'instructors de busseig –el grau màxim–", explica Giménez.
"Ara mateix estic molt enfocat en la recerca, però ho he de compaginar amb altres activitats com guies de naturalesa o instrucció de busseig, entre altres, perquè no podria viure només de la investigació", confessa. Més que buscar aquesta fusió entre la psicologia i la fauna marina, la va trobar. "Conec diversos biòlegs marins i compartint punts de vista sobre temes d'animals em van dir que podia barrejar-ho", diu. I, a poc a poc, ho va anar aconseguint. "Estudio els animals des de la part més psicològica i de comportament, i no tant la biològica com a tal. Realment no veig cap diferència entre els animals i nosaltres, psicològicament parlant. De fet, els mamífers marins estan molt per davant de nosaltres en termes d'estructures i tenen relacions molt més complexes", exposa.
Fa uns quatre anys i mig que va marxar a Mèxic per dedicar-se completament a investigar el comportament dels mamífers marins i hi està molt arrelat a causa de la seva gran implicació en diversos projectes, encara que no oblida la seva terra d'origen: "La base la tinc aquí [a Mèxic] i no contemplo tornar ara mateix, però tant de bo trobés algun projecte a Catalunya com al qual estic treballant ara", confessa. "És viable, però d'aquí a un temps, en tot cas", agrega. A part, però, és conscient que "mana la feina" i que anirà allà on li surtin projectes d'investigació, que és el que més li agrada de la seva branca professional. "En els nostres temps lliures o de menys feina ens dediquem a la recerca. Com que aquí vivim del turisme, principalment, quan hi ha èpoques més tranquil·les podem centrar-nos més en els projectes d'investigació i altres feinetes que ens surtin", exposa. El sabadellenc publica tots els seus projectes a les xarxes socials, sota el nom de @oceandei, i compta amb més de 20.000 seguidors a Instagram.
"Per a mi, el mar és la millor manera de connectar 100% amb la naturalesa. Si vas a la muntanya i trobes una església, per exemple, ja no hi ha aquesta desconnexió total. El dia a dia queda molt lluny del mar i és la millor forma d'evadir-se de tot", comenta. "Un dia em va sorgir aquesta passió com si fos un llum encenent-se i recomanaria a qui es pugui trobar entre dues opcions que no s'allunyi de les seves aficions i intenti trobar-ne el nexe, que sovint és possible", conclou.
Fotos cedides per David Giménez