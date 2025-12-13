ARA A PORTADA
Sabadell mantindrà les restriccions per la pesta porcina africana a partir del 15 de desembre Aleix Pujadas Carreras
Una nit sencera tancats a l'Escola Industrial de Sabadell: 24 hores d’innovació, pizzes, sacs de dormir i projectes a contrarellotge Sergi Gonzàlez Reginaldo
L'Astralpool CN Sabadell guanya l'Orizzonte i posa peu i mig als quarts de la Champions Marc Segarra Rodríguez
FOTOS | Inaugurada l'exposició de la modista Pilar Cases al Casal Pere Quart
La mostra dels vestits que va confeccionar la sabadellenca es podrà visitar fins al 31 de desembre