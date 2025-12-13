ARA A PORTADA

FOTOS | Inaugurada l'exposició de la modista Pilar Cases al Casal Pere Quart

La mostra dels vestits que va confeccionar la sabadellenca es podrà visitar fins al 31 de desembre

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 16:14
Actualitzat el 13 de desembre de 2025 a les 16:26

El Casal Pere Quart ha acollit la inauguració d'una nova exposició a la planta baixa aquest dissabte, 13 de desembre. Es tracta de la mostra de vestits de la modista sabadellenca Pilar Cases, i es podrà visitar fins al 31 de desembre a les tardes, de 17 a 21 h.

Cases es va fer el seu primer vestit amb 14 anys i, des d'aleshores, no va deixar de cosir fins als 75 anys. L'exposició permet veure alguns dels vestits que va confeccionar i que les seves filles han anat recollint en els darrers dos anys per organitzar l'exposició. També hi ha objectes característics com la seva màquina de cosir o les tisores de tallar les teles.

 

