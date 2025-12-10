Bubet busca un esquimal perdut en el desert

“Es busca esquimal perdut en el desert”, diu el cartell que ha aparegut per sorpresa a diferents racons de la ciutat. També a la redacció de Diari de Sabadell en va arribar un anònimament. Resulta que és la crida desesperada de l’artista Bubet per trobar el personatge àrtic, anomenat Badabadum i a qui la seva mare troba molt a faltar. De fet, el músic ha anat més enllà en la recerca i ha publicat l’encomanadissa nadala Torna aquest Nadal, esquimal, amb la intenció que soni a totes les ràdios del món i que l’esquimal la senti i torni a casa.
La nadala de Bubet és tendra i entranyable, amb reminiscències a aquell “vuelve, a casa vuelve” de l’anunci de l’Almendo que apel·lava al retrobament. “És una cançó molt especial i molt familiar. Estic molt content de com sona”, explica l’artista, que la defineix com “una balada cuqui amb un punt èpic” i amb “picades d’ullet” molt dissimulades al nostre repertori nadalenc. La cançó ha estat produïda pel guitarrista d’Ovella Xao, Pau Mas; amb masterització de Jan Valls; les il·lustracions de Nina Tuset; i el videoclip de Mireia Riba.
Clàssics modernitzats
Amb la guitarra penjada i amb una gorra taronja enfundada al cap, Bubet (Aniol Riba, excantant d’Ovella Xao) és un artista famós per treure de la zona de confort mites intocables com el Joan Petit i la Masovera. El primer, ja no balla, “ara només treballa”, tal com canta a la seva versió. La segona, en comptes d’anar al mercat, “s’ha fet emprenedora i ven productes del seu hort de quilòmetre zero, de temporada i de la millor qualitat a la seva pròpia parada”.
Modernitzar amb ritmes rumbers i tocs electrònics els clàssics és una manera més de mantenir-los vius. Com el marrameu, que amb el canvi climàtic ja no torra castanyes, sinó que prefereix combinar els panellets i l’orxata. Sigui com sigui, Bubet enganxa la canalla, tal com va quedar demostrat a la festa de Sant Jordi que va organitzar Diari de Sabadell, amb desenes de nens ballant en el xou que l’artista va muntar a la plaça Ricard Simó Bach.
En aquesta darrera cançó, sembla que ha deixat de banda les versions. Però ha estat per una causa noble, trobar el Badabadum aquest Nadal perquè es retrobi amb la seva mare. Amb els cartells, de moment, no n’hi ha hagut prou. “És temps d’abraçades, de retrobaments, d’amor, de família. Va, torna. Que la mare t’espera”, diu l’artista.