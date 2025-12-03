LaSala es renova per convertir-se en un espai escènic més versàtil i immersiu

La Sala Miguel Hernández de Sabadell estrena una nova configuració amb una graderia retràctil. Aquesta intervenció no només transforma l’espai, sinó que també permet una relació més directa entre artistes i públic, i obre la porta a formats més immersius. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, subratlla que “aquesta reforma era imprescindible per continuar oferint les millors condicions als creadors i al públic, perquè era incongruent que un centre de creació connectat amb Europa i amb projectes pioners com el festival elPetit tingués una sala totalment obsoleta”.
La instal·lació, que ha tingut un cost de 198.440 €, dota LaSala d’una configuració flexible que permet múltiples formats. L’antiga platea inclinada s’ha modificat per un paviment de fusta pintat de negre i una grada retràctil, de funcionament automatitzat que pot desaparèixer amb només prémer un botó. D’aquesta manera, el pati de butaques es pot convertir en un espai 360 graus ideal per a propostes envoltants o muntatges a diverses bandes. A més, s’ha retirat el fals sostre i les antigues estructures per guanyar alçada i millorar la il·luminació i la sensació d’amplitud.
Inicialment, les obres van néixer d’una necessitat urgent. De la Rosa confirma que “LaSala arrossegava diversos problemes estructurals i de confort”. En els seus inicis, l’espai va ser concebut com l’auditori d’una escola del segle passat, per tant, mancava de climatització, presentava deficiències en la ventilació i disposava d’unes butaques molt antigues. Davant d’aquesta situació, el regidor explica que “es va decidir intervenir de manera integral: es va substituir la coberta de fibrociment i es va instal·lar un sistema de climatització i ventilació forçada”. Amb el projecte en marxa i per aprofitar les obres, es va planificar també la renovació del paviment i la graderia. “L’objectiu de les obres és garantir el confort tèrmic i la seguretat sanitària, i redefinir l’espai en clau de futur”, remarca De la Rosa. La transformació s’emmarca dins d’un pla més ampli de renovació dels equipaments culturals de Sabadell. En els darrers anys s’han dut a terme millores tècniques a la Sala Estruch, al Teatre Principal i a La Faràndula, per tal de mantenir al dia unes infraestructures que acumulen dècades de trajectòria. Segons el regidor, “tenim equipaments amb més de trenta anys de vida i cal actualitzar-los. És un procés lent, però necessari”.