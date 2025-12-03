Mor Jordi Alberich, estimat fundador de la botiga IMSA de Sabadell

Sabadell està de dol per la mort dimarts de Jordi Alberich, mític fundador de la botiga de música IMSA, situada al centre de Sabadell. El món de la cultura plora per la notícia, que ha commocionat la ciutat. Tenia 63 anys. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha publicat un missatge de condol a les seves xarxes socials, destacant el llegat d'una figura que ha marcat diverses generacions. "Sento molt la mort d'en Jordi Alberich. La seva vida ha estat sempre dedicada a la música, des que el 1984 va obrir IMSA. Una abraçada a la seva família i amics", expressava.
Molts recordaven en les últimes hores la seva proximitat i els seus consells a tots els amants de la música que s'acostaven fins a l'establiment per arreglar les cordes de la guitarra o escoltar recomanacions a l'hora de triar el millor instrument. La seva ha sigut una vida marcada per la música per complet des que el 1984 va obrir al carrer de Sant Cugat IMSA, una de les botigues d’instruments i material musical més antiga a la ciutat. Actualment, al carrer de Marià Fortuny. Aquest dimecres, el cartell de 'tancat temporalment' colpia els veïns que passaven per davant i coneixien la notícia. Tot i que era un enamorat de les melodies, ell sempre va voler dedicar-se a regentar una botiga musical, deixant la pràctica per gaudir de la feina. Era habitual veure'l passejant pels carrers del centre, sempre disposat a parlar de la seva passió.
Alberich venia d’una família lligada al món musical i sempre va reivindicar que viure’n era una vocació plena de sacrificis. Durant dècades va resistir les dificultats del sector, des de la caiguda de vendes per Internet fins al cop de la pandèmia, i va mantenir el negoci gràcies a la constància i la il·lusió, com explicava en la darrera entrevista al Diari de Sabadell. Orgullós del talent sabadellenc, gaudia especialment de veure com diferents generacions de músics creixien a través de la botiga. Alberich ha estat un referent discret però imprescindible per a la comunitat musical de la ciutat.