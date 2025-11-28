José Antonio López: “Wagner va ser un gran canvi en la història de la música”

El baríton internacional José Antonio López debutarà a Sabadell. Havia estat a les grans sales de l’Estat, a teatres de Viena, Londres, Varsòvia i Estocolm, però mai abans a la Faràndula amb la Fundació Òpera a Catalunya. Hores abans del debut de divendres en el rol principal a L’holandès Errant, es desfeia en elogis cap a la companyia. “Per a un compositor com Wagner, sempre es necessita un equip especial, bones veus i molta preparació. Tenim un equip estupend!”, comenta el cantant murcià.
Sobre la producció, López apunta que “resulta espectacular” i “una meravella”, tant pels moviments escènics com per les projeccions. En aquest cas, també debuta l’artista visual Emilio López, que s’ha encarregat de dramatitzar L’holandès errant amb videoprojeccions. En una entrevista recent, explicava que hi ha aportat una estètica Tim Burton, amb un punt d’obscuritat.
López té per endavant sis funcions amb poc descans entremig, un repte que, tot i estar encantat, qualifica “d’ultramarató”. Wagner es representarà a Sabadell per primera vegda. El divendres va esgotar entrades i tampoc no en queden per diumenge. Sí que n’hi ha per dimarts. “Wagner suposa un gran canvi en la història de la música, té una gran influència en tot el que s’ha escrit després. És un dels revolucionaris de la música, juntament amb Beethoven i Bach”, explica. “L’holandès errant és una de les òperes que forja el seu estil i de les quals se sentia molt orgullós”.
Wagner ens narra l’antiga llegenda de l’holandès errant: un capità condemnat a navegar eternament sense repòs, excepte un cop cada set anys, quan pot tocar terra amb l’oportunitat que l’amor d’una dona el pugui redimir i trencar la maledicció.