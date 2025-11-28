Rècord de participació en la setzena edició del Topbàsquet 'Ciutat de Sabadell'

La cita anual del bàsquet sabadellenc arriba, un any més, en el pont de desembre. El Topbàsquet ‘Ciutat de Sabadell’ escalfa motors a les portes d’una setzena edició de rècord: 61 equips i prop de 800 esportistes es citaran als pavellons de l’Escola Pia, Cal Balsach, del Nord i de l’Oest entre el 6 i el 8 de desembre. “És un orgull presentar una nova edició d’un torneig tan consolidat que forma part de la identitat esportiva de la ciutat. Tindrem prop de 3.000 persones cada dia en un esdeveniment referent a l’estat”, afirma la regidora d’esports, Montse González.
Les categories mini (U12) i infantil (U14) tornaran a ser les protagonistes dels dies de competició. El cartell torna a ser de luxe amb equips catalans de nivell com Barça, Joventut, Bàsquet Girona o Manresa. També hi haurà clubs de Madrid, València, Saragossa, Màlaga, Navarra i Mallorca. Segons l’organització, un terç dels participants és de fora de Catalunya. “Els equips de fora ens contacten per venir. Hem hagut de deixar fora algun, per temes logístics, però és una mostra de la bona fama que té el torneig i la feina que s’està fent de promoció, a xarxes i com a ciutat”, diu David Prieto, un dels responsables de l’organització.
En clau local, hi haurà equips de l’Escola Pia, el Club Natació, el Sant Nicolau i el Sabadell BQ Vallès. El toc internacional el tornaran a donar el SKM Vílnius, de Lituània, i l’Akademia Komorow, de Polònia. "El Topbàsquet forma part indiscutible del calendari de la ciutat. Es molt més que un torneig, un punt de trobada per a esportistes, familiars i amics d'arreu que converteixen la ciutat en un punt de referència pel bàsquet de formació. També els convidem a conèixer el turisme nadalenc de Sabadell", apunta Katia Botta, regidora de turisme.
El creixement en la participació ve de l’aposta pel creixement en la categoria mini femenina, que per primer cop igualarà en nombre d’equips a la masculina. “Hem crescut molt en bàsquet femení i ens fa estar molt contents. Per primera vegada fregarem la paritat”, afirma Moisés Angulo, vicepresident del CE Escola Pia. Com cada any, les competicions arrencaran el dia 6 amb les fases de grups, mentre que les finals seran el dilluns dia 8 al pavelló del Nord des de les 11 h.