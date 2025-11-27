Sis propostes per descongestionar les carreteres vallesanes

Actuacions quirúrgiques a les carreteres del Vallès per a impulsar la competitivitat del territori.“La mobilitat és clau per al teixit econòmic i social, i “la xarxa secundària del Vallès està deteriorada i fa anys que no rep els recursos que mereix”, assevera Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell. La Cambra va presentar recentment al Departament de Territori sis microinfraestructures pensades per resoldre colls d’ampolla històrics i millorar la connexió entre polígons industrials, nuclis urbans i grans eixos viaris. Puig alerta que les mancances de mobilitat tenen un impacte directe en la competitivitat del Vallès, i recorda que la logística és decisiva: “Necessitem rondes, necessitem el Quart Cinturó, però també necessitem una xarxa secundària que funcioni”. Sense això, diu, la competitivitat se’n veu ressentida: els costos augmenten, els beneficis baixen i les empreses dubten a instal·lar-se al territori. “La localització ho és tot en logística”. El president de la Comissió també posa el focus en un fenomen que qualifica de “discriminació laboral per efecte de la mobilitat”: cada vegada més treballadors rebutgen una bona oferta per la localització.
La iniciativa de la Cambra va néixer després de diverses trobades amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, on es parlava de grans projectes: “Sempre acabàvem al mateix lloc: obres enorme que costen moltíssims diners i que, per una cosa o altra, s’ajornen, es desarxiven o s’encallen”. Enmig de les converses, diu, van posar sobre la taula petites inversions: “Ens fixem tant en les infraestructures mastodòntiques que ens oblidem de la xarxa secundària. I aquestes petites són les que realment utilitzen les empreses, els transportistes, els treballadors. La vida quotidiana passa per aquesta xarxa”, sosté. I es va formular l’aposta per les microinfraestructures: actuacions concretes, assumibles econòmicament –poden anar des del milió als 3 milions d’euros, segons càlculs de la Cambra– i amb un impacte immediat sobre la mobilitat i la seguretat. “Hi ha un compromís ferm en executar-les”, assegura Puig Ysern: Cambra i Departament han acordat una nova reunió a principis de 2026 per seguir-ne l’execució.
La primera gran urgència és l’enllaç AP-7 i B-30 a Barberà del Vallès, que Puig no dubta a qualificar de “punt crític absolut”. “És un conflicte diari, és un embut permanent. El projecte per desdoblar els carrils ja existia, només cal dotació i decisió política. Ara sembla que hi ha la voluntat d’impulsar-lo, i això és imprescindible per descongestionar la logística i el trànsit del Vallès”, destaca el sabadellenc.
La segona actuació, molt més innovadora, és la passera que ha d’unir l’estació de Rodalies de Sabadell Sud amb el polígon i l’aeroport. “Això és obrir l’aeroport a la ciutat. Ara mateix, arribar-hi és complicadíssim. Hi ha 500 treballadors fixos i fins a 800 eventuals, més estudiants d’escoles de vol. Alguns hi accedeixen per una petita porta interior, amb clau!”, sosté. “Una passera per a vianants, bicicletes i patinets ho solucionaria i connectaria un espai econòmic que creix, però que està mal comunicat”, considera. Un dels blocs més preocupants són les carreteres C-1415a (Castellar–Sentmenat–Caldes) i C-155 (Sabadell–Polinyà–Palau). “Aquestes vies estan fent, de facto, la feina del Quart Cinturó”. “Però no estan preparades ni per capacitat, ni per seguretat: hi ha trams sense voral, corbes que cal corregir, punts on parar a una parada de bus és gairebé una temeritat. I, a sobre, són rutes molt utilitzades pels ciclistes els caps de setmana. Cal millorar-les, és imprescindible”, diu.
Una de les actuacions “més senzilles i més ràpides”, segons Puig, és el desdoblament del carrer lateral de la C-58 entre Sant Pau de Riu Sec i Sabadell Sud. “Gairebé es podria arreglar amb un pot de pintura. Part del traçat ja està asfaltat. Hi ha una tanca que ningú entén per què es va posar i que, si la mous un metre i mig, ja tens espai per dos carrils. És un ‘regalet’ que solucionaria un embús habitual d’entrada a la ciutat”, destaca.
L’última proposta és la descongestió de la plaça de l’Estació de Sant Quirze, on la C-1413a creua la trama urbana. “El projecte per fer-hi una mena de ronda ja està dibuixat des de fa temps, però dormia en un calaix. Demanem simplement que es posi en marxa. No podem continuar fent passar trànsit interurbà per dins del municipi”.