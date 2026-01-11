Jesús Mourelo, l'estrella de rock que ha tingut 16 bandes de música

Tenir un grup de música ha de ser la bomba, va pensar quan ni tan sols aixecava un pam de terra Jesús Mourelo. No li ha deixat de bategar mai més la sensació, perquè als 76 anys continua sent una estrella de rock que sempre ha tingut una família amb qui pujar a l’escenari. Han estat 16 bandes, en total, a més de ser productor musical i grava desenes de videoclips per altres. La música li ha regalat col·legues arreu d’Espanya.
Només tenia 10 anys quan Mourelo va muntar el seu primer grup de música. "Érem el meu germà i els seus amics, a mi em van assignar la bateria. Vam estar un mes estudiant solfeig amb una professora particular. Al final, ens vam avorrir i vam dissoldre el grup", riu.
Però allà hi va quedar un pòsit. Va començar a tocar cançons amb la guitarra que el seu germà havia abandonat, amb una sola corda, sense saber afinar-la ni dominar acords. No estava disposat a rendir-se tan fàcilment, i amb 15 anys Los Alfil’s seria el seu nou projecte. Es va comprar un micròfon amb forma de mig ou i va arreglar un local, però allò continuava sent un desastre. Van contractar un professor i, aleshores, sí, els instruments començaven a sonar bé. Encara recorda la primera cançó que van tocar, Un sorbito de champán, de Los Brincos.
La mili acostumava a ser un parèntesi vital, però no va ser així per Mourelo, el 1970 destinat a Mallorca. “El capità va preguntar si hi havia algun músic, en principi per tocar a les misses, però vam acabar fundant CIR-14, el grup amb què cada dissabte actuàvem al club on els oficials portaven les dones i els fills i acabaven ballant. També oferíem la benvinguda a tots els relleus! Quan arribaven, es quedaven al·lucinats. El capità general de les Balears ens va felicitar”, recorda l’artista.
Després vindrien altres projectes, com els Nivram, amb què va actuar un parell de vegades per TV3, o The Beats, que entre 1985 i 1995 interpretaven els Beatles i van aparèixer força vegades a Televisió Espanyola. Ha publicat discos amb bandes com Baker Street i Augie Burr & The Four Shades.
Mourelo té tots aquests moments gravats i memoritzats amb vocació que esdevinguin el seu llegat. La seva millor herència, però, és haver gravat durant dos anys el disc Mourelos & Friends, amb els seus fills, David i Jordi Mourelo, i 19 artistes més, que presentaran en un concert el 31 de gener a la CavaUrpí.