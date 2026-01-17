Un Ambaixador re(i)alment apassionat per la interpretació: "Vull ser actor professional"

De posar veu i animar putxinel·lis quan era molt petit a ser l’Ambaixador Reial de Sabadell i convertir-se en el protagonista dels més petits de la ciutat durant els dies previs de l’arribada dels Reis d’Orient. Aquesta és la història de Lluís Saus, un sabadellenc i “friqui del teatre”, tal com es defineix ell mateix, que ha estat vinculat al món de la interpretació i a diverses entitats del sector des de fa molts anys.
“He buscat sempre l’oportunitat de dedicar-m’hi professionalment i estic convençut que ho aconseguiré. No m’agrada parlar de jubilació, per això sempre dic que d’aquí a uns quants mesos, o com a molt dos anys, canviaré de feina i m’hi dedicaré al cent per cent”, explica Saus, entusiasmat. Implicat en gairebé una desena de companyies de teatre, ha fundat la companyia de teatre Lluís Teatre i ha cofundat la companyia Tres Homes Grossos. A part, no tan sols ha passat per dalt de l’escenari, sinó que també ha dirigit obres de teatre –com l'Accident, en la qual està implicat actualment– i ha estat immers en projectes de creació escènica i adaptació de textos. Així, haver arribat a ser l’Ambaixador Reial no ha estat casualitat.
“Havien de buscar un substitut per l’Ambaixador antic i el Joan Baptista va pensar en mi. Tota una trajectòria de fer teatre i conèixer moltíssima gent, ha degut quedar amb tot això.”, explica Saus. El defineix com “el personatge perfecte” i “una experiència única”, però que, alhora, “t’obliga a tenir els 12.000 sentits oberts perquè no es perdi ni una espurna de màgia”.
Ha atès més de 3.500 infants, però assegura que li han donat “50.000 satisfaccions”. “D’aquests deu dies em quedo amb dues coses: primer, les emotives peticions d’alguns infants, com la d’una nena que se li acabaven de separar els pares i volia que estiguessin bé, no junts; o les ganes d’un nen de sortir de l’hospital, durant la visita al Taulí. Segon, amb cada moment de la cavalcada”, explica, visiblement emocionat. “Tan sols demanava que no plogués i que es pogués fer. Va ser un dia únic”, agrega. A part, destaca que el va sorprendre la quantitat de gent que va anar a veure la cavalcada tot i el fred que feia i agraeix “enormement” la feina a cadascuna de les persones que han fet possible poder viure “uns dies tan màgics i especials”. Això sí, té clar que “mentre qui ho decideixi vulgui, continuaré sent l’Ambaixador Reial molts anys més”, conclou.