Creixent entre penjadors, era gairebé inevitable que Mariona Gil acabés enamorant-se de la moda. La seva passió va començar amb els seus pares, Arnès Gil i Dolors Filella, que van obrir City Times l’any 1992 a Sabadell. Després de diversos trasllats, la botiga es va consolidar al carrer Sant Joan, on fa prop de divuit anys que manté la mateixa ubicació. De petita, Mariona els acompanyava a fires i passava caps de setmana sencers a la botiga, envoltada de peces, clients i converses sobre moda. Veure com els seus pares seleccionaven les col·leccions, assessoraven els clients i gestionaven cada detall va marcar la seva manera de veure el món de la moda i del comerç.
Influenciada per aquest entorn, Gil va decidir estudiar disseny de moda amb la voluntat de crear i aportar la seva pròpia visió. “Al final, és un món i un sector que a mi m’agrada moltíssim des de sempre perquè m’ho han inculcat i ho he viscut des de petita”, remarca. En acabar la carrera, però, es va trobar amb un sector dominat per les grans multinacionals i amb poques oportunitats de treballar en petites marques creatives. “Les feines que trobava eren en grans multinacionals com Inditex o marques similars”, explica. Davant d’això, va optar per emprendre pel seu compte i, l’any 2013, va obrir Nona, al carrer de Sant Feliu. Allà combina la seva visió creativa amb un model flexible que li permet adaptar-se ràpidament a les tendències i als gustos canviants del públic. “No és com abans, que compraves col·leccions d’un any per a l’altre; ara tot va molt més ràpid i t’has de moure constantment”, apunta.
D’altra banda, el seu pare, Arnès Gil, va començar en el món del comerç amb només 17 anys i, juntament amb la seva dona, va aixecar City Times des del comerç tradicional. “Abans el client venia, l’assessoraves, el vesties i l’aconsellaves”, recorda. En aquell moment, segons ell, era molt important el tracte proper i personalitzat. Avui, reconeix que internet, les grans cadenes i el fast fashion han afectat molt el sector, i per això mateix, insisteix en la importància de mantenir aquesta proximitat i dedicació amb cada client. A la botiga, ha creat molts records, però subratlla que es queda amb la ‘gent bona’ que ha conegut, i assenyala que “més que clientes, acabes fent amigues, perquè ja són ‘de casa’. Hi ha gent que no falla mai”.