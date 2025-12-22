Josep Lluís Gavilán 'Gavi': L’home que vesteix espais amb tendals artesanals

Medir, escairar, marcar la línia, tallar la tela a tisora... el que fa Josep Lluís Gávila 'Gavi' al seu taller és un treball artesanal, molt comú a Sabadell anys enrere com és cosir. Ell diu que fa vestits, però en comptes de ser modista vesteix patis, balcons, terrasses i tot el que faci falta, com algunes lones de camió del ral·li París-Dakar o del túnel de vestidors de la Nova Creu Alta que va fer ja fa una pila d’anys. Ara té el seu propi negoci, Toldos Gavi, en el qual també treballen els seus fills, Isaac i Marta, que l’ajuden a abordar tota la feina que tenen i a acabar de donar forma aquests ‘vestits’ que fan a mà, ja que un cop la tela té la mida que necessiten toca muntar el tendal al taller i instal·lar-lo al lloc desitjat. Les teles són les protagonistes de l’establiment, on també hi ha fotografies dels referents de l’automobilisme local i de clàssics del Motor Club Sabadell, d’on és soci. Noms com Claudi Caba, Juan Fernández i Jordi Catón són presents al taller, tot i que el nom més especial és el de la seva dona, Pepi, amb qui compartia l’afició pel ral·li i competien amb un Citroën Saxo dels anys 80 que encara conserva i ara el té aturat perquè li estan arreglant el motor. Els seus fills no només el segueixen en el negoci sinó que també comparteixen la passió pel motor, una afició que uneix la família i han participat en proves de regularitat i el Ral·li de la Llana, per exemple.
El sabadellenc va començar a treballar fa més de 50 anys a Tendals Julivert, a la mateixa zona de la carretera de Barcelona - Gran Via, on va anar progressant des d’aprenent a oficial i encarregat, fins que als anys 90 es va establir pel seu compte. I ara “no puc tancar de la feina que tinc acumulada”, explica, orgullós de poder continuar donant servei als clients que ha anat forjant al llarg de tota una vida dedicada a aquest sector. “Físicament estic bé, fa tres anys em podria haver retirat i ara continuo amb la jubilació activa”, afegeix, i el que li agrada més és el tracte amb la gent. El boca-orella creu que és la seva millor publicitat, i això li ha permès guanyar-se la confiança tant de sabadellencs com de qualsevol que el contracti. “Inclús hem muntat a Grenoble!”, recorda. Tot i que Sabadell ho sigui tot per ell i ve cada dia, fa dues dècades va decidir anar a viure entre Roda de Berà i El Vendrell, on ha trobat la tranquil·litat que buscava per desconnectar de la intensitat de la ciutat.