El Carnaval torna a Sabadell amb canvis a la Rua i un nou final d’espectacle

Les celebracions del carnestoltes ompliran els carrers de Sabadell el cap de setmana del 14 i 15 de febrer. Les novetats del Carnestoltes 2026 s’han presentat aquest dijous, 5 de febrer, en roda de premsa amb la participació del regidor de Cultura, Carles De la Rosa, i de la vocal de l’Associació Grup Disbauxa de Carnaval, Judit Peidró. “És un acte molt complex, amb milers de participants, i el que busquem sobretot és que tothom se senti més còmode i que es pugui gaudir millor de tota la feina que fan les colles durant tot l’any”, ha assenyalat el regidor.
L’acte central del cap de setmana és la Rua de la Disbauxa, que se celebrarà diumenge 15 de febrer. Començarà a les 16:30 h, mitja hora abans que en edicions anteriors. A més, la novetat principal d’enguany, com a proposta de l’Associació Grup Disbauxa de Carnaval, és el canvi de sentit del recorregut de la Rua. El circuit s’invertirà i passarà a fer-se de sud a nord, situant el tret de sortida a la Gran Via (gironina) i continuant per la Rambla, el passeig de la plaça Major, la via Massagué, la ronda Zamenhof i la plaça Catalunya, fins a arribar a l’Eix Macià. Tot amb l’objectiu de millorar la fluïdesa, la seguretat i el gaudi del públic i de les colles participants.
El nou plantejament permetrà concentrar el final de festa en un espai més ampli i adequat per a l’espectacle final. A partir de les 20 h, a la plaça de l’Argub, tindrà lloc l’espectacle musical i l’entrega de premis de la rua. Per acabar, a les 21 h, el Carnaval acabarà amb l’acte de la Vella Quaresma, a càrrec del Ball de Diables de Sabadell, amb carretons de foc, la tradicional crema del Rei Carnestoltes i una bateria final de foc. Peidró ha destacat que el canvi “no és només per fer un gir després de molts anys, sinó també per millorar la seguretat i perquè les comparses puguin fer un ball final en un escenari i viure realment el tancament de la festa”.
A banda de la Rua de la Disbauxa, al llarg del cap de setmana es podrà gaudir d’un seguit de diferents activitats. La jornada de dissabte 14 de febrer comptarà amb activitats adreçades al públic infantil i familiar. De 17 a 18 h, la plaça del Doctor Robert acollirà tallers de pintacares i màscares, l’activitat infantil “Els Malaboig”, i “Eco Juga”, una proposta d’Obra Social Smatsa. Seguidament, a les 18 h, tindrà lloc la 14è edició del Concurs infantil i familiar de disfresses. A les 20 h es farà el tradicional repartiment de “Catxaruta” per part del Rei Carnestoltes, al Racó del Campanar. Per tancar la nit, a les 22 h tindrà lloc la Nit Jove amb el DJ Ruiz_Dani, a la plaça del Doctor Robert. Més enllà dels actes centrals, el Carnaval es viurà arreu de la ciutat. Diverses associacions veïnals organitzaran rues i activitats pròpies als barris de la Creu Alta, Ca n’Oriac, Can Deu, la Plana del Pintor, les Termes, Arraona-Merinals, la Concòrdia i el Poblenou de la Salut. Les biblioteques municipals també s’hi sumaran amb activitats temàtiques, com tallers de màscares i decoració, i sessions de contes dedicades al Rei Carnestoltes. A més, entre dijous 12 i divendres 13 de febrer, un total de 25 centres educatius sortiran al carrer amb rues i activitats de Carnaval, amb la participació prevista de més de 8.000 infants.
Aquest any, la Rua de Carnaval comptarà amb un total de 2.366 participants repartits en 29 colles, la gran majoria de Sabadell. Hi desfilaran 29 carrosses i es repartiran 14 premis, amb una dotació total de 4.800 euros. A més dels premis principals de carrosses i comparses, es consoliden els premis d’escenografia, originalitat, vestuari i coreografia, així com quatre premis especials decidits pel jurat, segons les propostes i l’originalitat de les colles. En passades ocasions s’ha premiat l’ús del color o la inclusivitat. Amb l’ampli programa, les novetats, i l'alta participació, Sabadell es prepara per viure un Carnaval molt interactiu i amb un nou final d’espectacle que vol reforçar el caràcter festiu d’una de les celebracions més esperades de l’any.