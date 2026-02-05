ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Evacuació sota la pluja d'un home de l'interior del seu domicili

El SEM i Els Bombers hi han intervingut aquest matí, al barri de la Creu Alta

  • Intervenció conjunta de Bombers i SEM -
Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 12:34
Actualitzat el 05 de febrer de 2026 a les 12:36

Intervenció dels Bombers de la Generalitat passada per aigua aquest dimecres al matí a Sabadell. El cos de rescat ha ajudat un home que ha patit una indisposició mèdica a casa seva i ha requerit ajuda. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets i, en veure que no podien treure'l per la porta perquè no han pogut accedir a l'interior de l'habitatge, han necessitat el suport dels Bombers de la Generalitat. 

Els fets han succeït a les 9:51 h, al passatge d'Almirall Marquet, al barri de la Creu Alta, i hi ha intervingut l'autoescala, una segona dotació de suport per dur a terme la intervenció i una ambulància del SEM. Poc més de mitja hora més tard, a les 10:29 h, l'home ha estat evacuat per la finestra de casa seva, resguardat per un paraigua que sostenia un efectiu del cos. Segons fonts oficials, ha estat traslladat a l'hospital Parc Taulí. 

Fotos de Juanma Peláez

