ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Ensurt en un forn de pa del centre de Sabadell per la presència de flames a l'interior

L'incident no ha tingut afectacions personals

  • Incendi a l'interior d'un forn de pa de Sabadell -
Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 15:27

Ensurt al centre de Sabadell per la presència de flames a l'interior d'un forn de pa de la cadena O'Pan, situat al carrer de les Tres Creus. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 14:06 h després que hagi cremat l'aïllant d'un dels forns de què disposa l'establiment. Quan han arribat les tres dotacions d'efectius, juntament amb membres de la Policia Municipal, han revisat el local per assegurar la zona i prevenir la propagació de les flames. Tan sols quedava fum residual a l'interior. Una de les dotacions s'ha encarregat de revisar l'incendi, mentre que les altres dues han examinat el forat de l'escala de l'edifici, que era tot net de fum. 

Els cossos d'emergències han estat treballant en l'incident poc més d'una hora i ha quedat apagat sense més afectacions. Una vegada han pogut confirmar que no hi havia perill de propagació de l'incendi i estava tot extingit han acabat de ventilar degudament l'establiment. Una persona ha estat valorada pels serveis sanitaris, però se li ha donat l'alta in situ. Així, tot ha acabat en un ensurt que ha acumulat desenes d'espectadors per la presència dels serveis d'urgència.

Fotos de Juanma Peláez

  • Incendi a l`interior d`un forn de pa de Sabadell
  • Incendi a l`interior d`un forn de pa de Sabadell
  • Incendi a l`interior d`un forn de pa de Sabadell
  • Incendi a l`interior d`un forn de pa de Sabadell

Notícies recomenades