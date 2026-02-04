Mor el director de fotografia Tomàs Pladevall, "un mestre de la llum"

El director de fotografia sabadellenc Tomàs Pladevall Fontanet ha mort de matinada als 79 anys. Guardonat el 2022 amb el Premi Gaudí d'Honor, deixa un enorme llegat en la història del cinema, amb més d'una cinquantena de llargmetratges i 400 documentals, a més de curtmetratges, espots publicitaris i programes de televisió. Va ser el responsable de la il·luminació de les cerimònies d’inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
L'Acadèmia de Cinema Català, de la qual va ser soci fundador i Membre d'Honor, el descriu com un "mestre de la llum" i un dels més rellevants directors de fotografia del darrer mig segle a Catalunya.
Com a director d'imatge, va treballar a films com Tatuatge, de Bigas Luna, El silenci abans de Bach, de Pere Portabella, i Tren d'ombres, de José Luis Guerin. També amb directors com Francesc Bellmunt, Jordi Cadena, Gonzalo Herralde, José Luis Guerin, Rosa Vergés, Josep Maria Forn, Ventura Pons, Carles Benpar i Manuel Huerga.
Va dissenyar la il·luminació d'una quarentena d'obres de teatre, a més d'espectacles, esdeveniments com els Premis Goya (1998 i 1999) i espais arquitectònics, com el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies. En el terreny de la publicitat, va participar en 190 espots i publireportatges fins al 2005, tot i que va decidir posar-hi fi "per raons ètiques" i dedicar-se a l'ensenyament de la direcció de fotografia.
Pladevall provenia d'una família de petits fabricants del tèxtil, per això va començar a estudiar peritatge tèxtil a Terrassa. Però va ser més forta la influència que van exercir envers el cinema el seu pare i el seu avi, que n'eren molt aficionats. La passió va anar creixent amb un curset del CineClub de Sabadell o haver estat ajudant de projeccionista al Cinema Imperial.
De fet, Pladevall va estar molt implicat en la lluita per evitar l'enderrocament de l'antic edifici del cinema Imperial de Sabadell, un edifici modernista de l'arquitecte Jeroni Martorell de 1911 que va ser enderrocat el 2000.
Un dels darrers documents gràfics en què apareix Tomàs Pladevall és una conversa pel projecte El sabadell de..., una sèrie d'entrevistes de l'historiador Josep Alavedra, publicades a l'Arxiu Històric de Sabadell. Són dues hores de conversa.