La floristeria Laia Claramunt es va convertir dissabte 31 de gener en l’escenari del primer Popurri; en la presentació al públic d'aquesta nova proposta cultural sabadellenca. L’acte, celebrat en un format íntim i proper, va combinar música, conversa i comunitat, en una tarda que va omplir l’espai molt per sobre del que l’organització havia previst.
La jornada va començar amb la proposta artística d’Azul, projecte musical de l’artista sabadellenc Oriol Brunet. En lloc d’un concert convencional, Brunet va optar per obrir el seu univers creatiu al públic a través d’una anàlisi detallada del seu darrer àlbum, Psicodèlia Mediterrània (2024). "La idea és començar sempre amb una proposta artística i portar un convidat o convidada perquè pugui explicar la seva obra des de dins", explica Roger Garcia Cañabate, codirector de l’organització juntament amb Irene Batiste Dalmau. L’artista va mostrar el procés de producció, presentant una cançó pista a pista amb les seves diferents capes sonores.
Després d’aquesta primera part, Azul va oferir un petit concert acústic amb quatre cançons, creant un ambient càlid i de gran complicitat amb el públic. Tot seguit, es va obrir El Col·loqui, un espai de conversa pensat per "conèixer millor l’artista, la seva història i les seves influències, situar l’obra i donar-li context", assenyala Garcia. Durant la xerrada, Brunet va parlar obertament de la indústria musical i de com és viure el dia a dia com a artista emergent, tot reivindicant la necessitat d’espais de proximitat per a la cultura.
La tarda va acabar amb una sessió musical del duo de DJs sangreXsangre, format pels germans Roger Garcia i Marc Garcia. La selecció va repassar l’evolució del so de guitarres i bateries des del post-punk de finals dels setanta fins a l’actualitat. "Normalment tanquem amb una sessió musical per acabar d’engrescar la gent i compartir el final de la tarda", comenta Garcia.
Entremig, l’organització va guarnir l’esdeveniment amb un berenar de proximitat. "Els productes els hem aconseguit al Rodal, una cooperativa d’aquí la ciutat, i també vam preparar dolços, tes i infusions", explica Garcia, destacant la importància de cuidar tots els detalls.
Popurri és un projecte cultural autogestionat i sense ànim de lucre impulsat per un grup d’amics amb la voluntat d’"habilitar un espai a Sabadell on gaudir i acollir art i cultura de qualitat, connectant creadors i creadores locals i creant una xarxa cultural cada cop més forta”. L’èxit del primer esdeveniment deixa “molt bones sensacions i moltes ganes de repetir", conclou Garcia.