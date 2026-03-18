La vaga educativa es fa notar a Sabadell: cada cop "més docents implicats" i una concentració prevista a Serveis Territorials

La vaga del sector educatiu continua guanyant força a Sabadell, amb un professorat cada cop més mobilitzat davant el que consideren una situació “insostenible” als centres. Aquesta setmana, l’Institut Vallès s’ha convertit en un dels exemples més actius de la ciutat, amb diverses accions per visibilitzar “el malestar” i la lectura d’un manifest conjunt amb l’escola Catalunya.
Segons explica Eva Rodríguez, professora del centre, el clima entre el professorat s’ha anat tensant en les darreres setmanes –ja hi va haver una jornada de mobilitzacions a principis de febrer–. “Cada cop hi ha més professors implicats. I també ho veuen alumnes i famílies”, apunta. En aquest context, explica que l’institut Vallès tradicionalment no havia tingut un moviment assembleari especialment sòlid. Ara, assegura, hi ha hagut un canvi notable: “Estem fent assemblees i cada cop s’hi suma més gent perquè la situació està desbordada. Ens sentim poc valorats i poc escoltats”. Les reivindicacions del col·lectiu són diverses, però tenen denominadors comuns: la sobrecàrrega, la manca de recursos, un excés de burocràcia... “I les ràtios. A secundària se situen entre els 30 i 33 alumnes per aula, amb una diversitat creixent que dificulta l’atenció individualitzada”, lamenta la docent.
Prevista una concentració a Serveis Territorials
La protesta continuarà aquest dijous amb una nova jornada de vaga i una mobilització a Sabadell. La convocatòria preveu diverses columnes de docents que sortiran des de diferents punts —entre ells plaça Espanya— i que confluiran davant dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, cap a les 11.30 hores.
El professorat espera que la mobilització serveixi per mantenir la pressió sobre l’administració i forçar una resposta a unes demandes que, asseguren, fa temps que arrosseguen sense solució. El conflicte també s’ha vist marcat pel recent acord entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT, que no ha estat ben rebut per una part del professorat. Diversos docents consideren que el pacte és insuficient i que no dona resposta a les reivindicacions de fons .