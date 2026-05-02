"El Torrent és un barri molt actiu i que es bolca"

El barri del Torrent del Capellà serà el primer de Sabadell a estrenar la temporada de festes majors de 2026, i ho farà amb una programació intensa que s’allargarà quatre dies i que combina activitats tradicionals, propostes familiars i música per a tots els gustos. La festa va arrencar dijous amb una nit de sevillanes a la Sala Polivalent, que donava el to d’una celebració molt arrelada al barri i que cada any mobilitza centenars de veïns. “Som un barri petit però es mobilitza, implica molta feina i organitzativament és complicat, però estem un any més amb la il·lusió de sempre, i amb les primeres activitats ja estem desbordats, hi participa moltíssima gent”, subratlla Mariano Molina, president de l’associació de veïns. “Hem tingut tants voluntaris que hem hagut de dir que no a alguns. El Torrent és un barri molt actiu, que es bolca completament en ajudar”.
Ahir, el ritme començava ben d’hora amb l’Alegre despertar pels carrers i una xocolatada popular que reunia famílies i infants. “Els xurros han volat!”, exposa Molina. Un dels moments emblemàtics va ser la missa de campanya, acompanyada pel Coro Rociero de la Virgen del Rosario, una de les tradicions més estimades de la festa. Tot seguit, la plaça Gardènies es va convertir en l’epicentre de les activitats infantils, amb jocs, curses i un taller d’educació ambiental. Els carrers del barri van prendre protagonisme al migdia amb la sempre celebrada Festa de l’Escuma i, posteriorment, amb una paella popular que acostuma a esgotar places: és, de fet, el plat fort de la festa i l’activitat que més participació suma. “S’han venut uns 400 tiquets, són 46 kg de arròs i elaborat amb un preparat secret de la Maruchi que li dona el toc”, exposa Molina.
La tarda es va reservar per a la música i la dansa. La celebració continuarà amb força el cap de setmana: dissabte, els veïns podran participar en una excursió fins a La Salut i en una sessió de ball country que ja s’ha convertit en una de les cites més esperades. A la plaça Gardènies, el vespreig amb DJ portarà l’ambient festiu a peu de carrer i servirà d’avantsala per a la gran revetlla, protagonitzada enguany per l’orquestra Pentragrama.
Diumenge mantindrà el caràcter familiar de la festa amb més activitats infantils i una barbacoa comunitària en què cada veí aportarà la seva carn per coure a les graelles, un format que afavoreix la convivència i que sempre genera una gran afluència. A la tarda, el bingo musical animarà la plaça abans de la cloenda, que enguany anirà a càrrec de Les Bruixes del Nord. El seu recorregut festiu pel Parc del Nord i els carrers adjacents posarà punt final a una festa major que torna a situar el Torrent del Capellà com a primer motor del calendari festiu als barris de la ciutat.