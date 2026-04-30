FOTOS | La Fundació Bosch i Cardellach celebra 25 anys del Premi Montserrat Miró

L’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell va acollir dimarts a la tarda l’acte de celebració dels 25 anys del Premi Montserrat Miró als millors Treballs de Recerca de Batxillerat (TdR), una iniciativa impulsada per la Fundació Bosch i Cardellach que arriba enguany a una edició especialment simbòlica. El premi va néixer el curs 2001-2002 amb la voluntat de reconèixer els millors treballs de recerca elaborats per alumnat de batxillerat dels centres públics i concertats de Sabadell, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès que hi participen. En aquest quart de segle, el certamen ha reunit més de 700 treballs de temàtiques molt diverses i d’alta qualitat, realitzats per prop de 1.500 alumnes, de manera individual o en grup.
En aquesta 25a convocatòria, l’acte arriba en un moment de debat obert sobre el paper del TdR dins el currículum de batxillerat, després que la seva ponderació s’hagi reduït. Des de l’organització es mira aquesta evolució amb preocupació, ja que es considera que pot posar en risc la continuïtat d’una eina educativa clau.
La celebració va reunir antics protagonistes del premi. La Fundació Bosch i Cardellach valocalitzar i convidar prop de 70 alumnes finalistes i guanyadors d’edicions anteriors, una cinquantena de docents tutors i més de 70 membres dels jurats que han format part del premi al llarg d’aquests 25 anys.
Presentat per la comunicadora Irene Casulà, l'acte va incloure dues taules rodones. La primera, centrada en el llegat pedagògic de Montserrat Miró, amb la participació de Tòfol Torra Miró, fill; Mariona Torra, exalumne; i Roser Pallarola, exprofessora que va coincidir amb ella. Estava moderada pel periodista del Diari, Guillem Plans.
La segona taula, moderada per la periodista Mireia Sans, va girar al voltant de la importància del TdR com a eina d’aprenentatge i creixement personal. Hi van participar Víctor López, Agnès Salvador, Irene Gomà, Blanca Vila, Carla Borràs, Núria Formoso i Marc Mestres.