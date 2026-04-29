FOTOS | Inauguren una sala de bitlles al Llac Center de Sabadell

L’edifici Llac Center de l’Eix Macià compta des d’ara amb un establiment Sould Park, que aquest dimecres ha obert les seves portes. Un centenar d’assistents, joves, han sigut els primers a gaudir de l’espai.
L’empresa està situada en la primera i segona planta de l’edifici, amb accés des de carrer, a l’avinguda de Francesc Macià. Disposa d’uns 5.000 metres quadrats, una desena de pistes de bitlles, zona arcade amb màquines d’última generació i realitat virtual; bar amb menjar i begudes i zona de premis. La directora de màrqueting de Sould Park, Cristina García, destaca que “és un honor estar aquí. El local és gran i no ho vam dubtar”. García subratlla les arrels catalanes de l’empresa, vinculades a Sant Antoni de Vilamajor i a Miguel Ángel Notario, director general de la companyia. El negoci ja compta amb prop de 40 ubicacions, entre Espanya i Portugal.
Es tracta de la única pista de bitlles oberta a Sabadell, motiu que han celebrat joves com el grup del Santi, el Wander, el Joel i el Víctor, que ha sigut dels primers a gaudir d’aquest nou espai d’oci recreatiu a l’Eix Macià. “Ho vàrem veure de camí a casa i vindrem cada setmana si podem!”, deien, entusiasmats. Les màquines d’arcade i la pista de bitlles els han cridat especialment l’atenció, contents de veure que ja no dependran del tren o dels pares per anar fins al Parc Vallès de Terrassa, on hi ha un establiment d'aquestes característiques.
Pràcticament ple
L’obertura d’aquest negoci completa pràcticament l’ocupació de locals del nou Llac Center, que ja té entre les seves marques un establiment de menjar ràpid Popeyes –el primer a obrir a mitjans d’agost de 2025–; un supermercat Mercadona; el restaurant Bon Profit i un centre mèdic de Sanitas.
La part comercial del Llac Center és una iniciativa privada de la promotora López Real Inversiones, que lloga els espais. A la part superior de l’edifici, continua operativa la residència d’estudiants que es va inaugurar el juliol de 2024.