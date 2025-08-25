Mercadona obre al Llac Center el seu vuitè establiment a Sabadell

La cadena de supermercats Mercadona ha obert aquest dilluns, 25 d'agost, el seu vuitè establiment a Sabadell. És el que està situat al nou espai comercial de l'antic Llac Center (Eix Macià) que de mica en mica va veient com van obrint els diferents operadors, tal com estava previst, de forma progressiva. En aquesta obertura, Mercadona fonts de Mercadona detallen que hi treballen 52 persones i hi han invertit uns 5,5 milions d'euros.
L'horari del Mercadona del Llac Center és el mateix que els altres que hi ha a la ciutat: de dilluns a dissabte de 9 a 21.30 h en els mesos d'estiu, de juny a setembre, i fins a les 21 h d'octubre a maig. Diumenge, tancat. Compta amb aparcament soterrani per facilitar l'accés als clients. És el primer establiment d'aquesta empresa al barri de la Creu Alta.
El nou supermercat té una sala de vendes de 1.600 metres quadrats i incorpora la secció de menjars preparats, begudes i zona de descans 'A punt per menjar'. Fonts de Mercadona destaquen que l'establiment segueix les característiques de supermercat eficient que està implementant a totes les botigues de la companyia. Concretament, és un model que ja forma part de set de les vuit botigues sabadellenques. Això inclou aspectes d'ergonomia, tecnologia i eficiència energètica.
El primer local que va aixecar la persiana en el 'nou' Llac Center va ser el restaurant de menjar ràpid Popeyes. El restaurant Bon Profit i Mercadona han anat a continuació i, durant el mes de setembre, es preveu l'obertura del centre mèdic integral de Sanitas. Pel pont de desembre es preveu l'estrena de la pista de bitlles de Souldpark a la segona planta. Paral·lelament, queda un local d'uns 800 metres quadrats situat a la primera planta pel qual es busca un operador.