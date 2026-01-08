ARA A PORTADA
Surt de la presó Santi Laiglesia, principal sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany Aleix Pujadas Carreras
FOTOS | Marxen els Reis i tornen els amics: així s'ha viscut la tornada a l'escola a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo | León Guerrero
El comerç de Sabadell inicia unes rebaixes amb fortes expectatives de vendes per l'arribada del fred Marta Ordóñez
Familiars alerten un cos desconegut a la funerària de Sabadell abans de la seva cerimònia: "El difunt real era a Cerdanyola" Sergi Gonzàlez Reginaldo
