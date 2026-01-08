ARA A PORTADA

Surt de la presó Santi Laiglesia, principal sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany

Se li han imposat mesures cautelars com la prohibició de sortir del país

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 19:25
Actualitzat el 08 de gener de 2026 a les 20:16

El principal sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany, Santi Laiglesia, ha sortit de la presó de Brians 1 en llibertat provisional amb mesures cautelars aquest dijous a la tarda segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat al Diari el TSJC. Laiglesia estava empresonat des del passat 28 de novembre, quan la jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell va decretar presó preventiva comunicada i sense fiança.

L'acusat va assistir als Jutjats de Sabadell el 28 de novembre després que la divisió científica del cos de la Policia Nacional detectés ADN seu al jersei que duia Helena Jubany el dia de la seva mort el 2 de desembre de 2001. Durant la sessió no va respondre les preguntes de la magistrada. La Fiscalia i l'acusació particular (la família de la víctima) van demanar el seu ingrés a la presó pel risc de fugida i pel risc de destrucció de proves, motius que ara han quedat revocats per la secció tercera de l'Audiència de Barcelona. La decisió és ferma i no admet recurs.

Tot i això, l'Audiència imposa mesures cautelars a Santi Laiglesia perquè sí que considera que la incriminació de l'acusat com a possible autor de l'assassinat d'Helena Jubany no és "ni irracional ni arbitrària". Les mesures que adopta contra Laiglesia són la retirada del passaport (o prohibició que se li expedeixi si no en té); prohibició de sortir d'Espanya sense autorització, i haurà de comparèixer mensualment davant la justícia.

