Inici imminent de les obres de construcció del nou tanatori de Gràcia

Sabadell viurà aquest 2026 la construcció de dos tanatoris. Les obres del que aixecarà la funerària sabadellenca Torra a Gràcia queda poc perquè comencin, apunten fonts coneixedores, mentre que a Can Gambús les funeràries Truyols i Àltima ja han començat a construir el seu edifici. El sector funerari mou fitxa davant la finalització de la concessió del tanatori municipal el 31 de desembre de 2027 i tenint en compte que el sector està liberalitzat des de 1997.
Torra, que ara disposa en concessió de les instal·lacions municipals, vol tenir el seu propi tanatori i per això construirà el de Gràcia, al carrer de Raimon Casellas, 134, tal com va avançar el Diari fa un any. L'edifici l'ha treballat amb el despatx sabadellenc Next Arquitectura, des d'on apunten que l'inici d'obres es preveu aquest mes de març i la finalització es manté prevista a final de 2027. Torra preveu invertir 8 milions d'euros en la construcció del tanatori, desglossats en 6,5 milions d'euros de l'obra i 1,5 milions d'euros de la compra del solar.
L'espai tindrà 4.198 metres quadrats de superfície, 10 sales de vetlla amb bany propi, dues sales de cerimònies (una interior i una altra exterior), sales de lactància i infantil i zona de vending. Comptarà amb 73 places d'aparcament de vehicles i 19 motocicletes, tot en superfície. El nombre de sales serà el mateix que té ara el tanatori municipal, a la ronda d'Orient, però el que construirà Torra incrementarà la superfície per guanyar espai, confort i serveis.
Paral·lelament, a la ronda de Jean Monnet, 22, de Can Gambús, les funeràries Truyols i Àltima ja construeixen el seu tanatori a Sabadell. Serà el primer de titularitat privada (l'equipament municipal, de la ronda d'Orient, el gestiona Torra per concessio, però és de l'Ajuntament) perquè està previst que s'acabi de construir i es pugui inaugurar a finals d'aquest any 2026.
Aquestes instal·lacions tindran accés pel carrer de Bèlgica per al públic general i des del carrer de França pels serveis. L'edifici serà de planta baixa amb coberta enjardinada i zones verdes per integrars-se en l'entorn, apunten els promotors. Disposarà de 1.700 metres quadrats, cinc sales de vetlla i un oratori multiconfessional, coffee-corner i aparcament per a més de 65 vehicles. Veïns de la zona van protestar per la ubicació d'aquest tanatori. "Per què el fan aquí?", es preguntaven, al·legant que al barri els manquen equipaments i, en canvi, tindran un tanatori.
El 2020, l'Ajuntament va modificar el Pla general de la ciutat per definir les zones on es pot obrir un tanatori, després de rebutjar la proposta de Mémora d'instal·lar-se a la rambla d'Ibèria –intenció que va topar amb el rebuig frontal de veïns del sector Planetes de Can Feu–. Des d'aleshores, les zones on es pot construir un tanatori són al polígon Sud-oest, Sant Pau de Riu-sec, el polígon de la Llanera, Can Roqueta i Can Gambús.