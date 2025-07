Veïns en contra del nou tanatori de Can Gambús: "Per què el fan aquí?"

La ronda de Jean Monnet és l'espai escollit per la funerària Altima per obrir l'equipament

Veïns de Can Gambús reclamen explicacions a l'Ajuntament per permetre que s'obri un tanatori a la ronda de Jean Monnet, 122, pròximament. Asseguren que és un barri residencial i familiar que no té els principals serveis públics i denuncien que el primer que tindran en els seus carrers serà un tanatori.

"Per què el fan aquí i ara i no en un altre lloc?" es pregunta la veïna Dolors Aixalà, que viu a la zona des de fa pocs anys, atreta per la imatge residencial que projecta Can Gambús, amb la major part del terreny encara per construir i el parc i la capella com a grans símbols d'identitat. I reclama que l'Ajuntament informi per què ha autoritzat aquesta construcció i per què es va fer el canvi urbanístic que permet construir el tanatori en aquest punt, a més, "a la meitat" de la parcel·la.

Com ella, més de 300 persones han signat una petició a Change.org per mostrar la seva oposició al projecte, que el passat 25 de juny va rebre la llicència d'obres per part de l'Ajuntament i és una iniciativa de la funerària Àltima, que ja pot començar les obres.

Aixalà explica que feia dies que hi havia rumors al barri que es podria construir un tanatori, i és que a Can Gambús hi ha dues parcel·les on se'n poden edificar, les dues, seguides, a la ronda de Jean Monnet i separades pel carrer de Bèlgica i amb el carrer de França i la ronda Oest a l'altra banda. Les altres parcel·les de la ciutat disponibles estan al polígon industrial Sud-oest, Can Roqueta, Sant Pau de Riu-sec i el polígon de la Llanera a la zona de la carretera de Castellar.

Una altra veïna, Araceli, lamenta que "ara faran això quan no tenim cap servei bàsic: la prioritat hauria de ser una escola, serveis mèdics, transport públic, etc". Aixalà assegura que "la funció pública té el servei públic com a funció, i una d'elles és explicar les decisions més complicades, que no ens les han explicat". "Que ho justifiquin", exigeix al consistori.

Entre el veïnat, Montse Barberà també es pregunta sobre la necessitat de tenir aquest nou tanatori, el que construirà la funerària Torra a Gràcia i el que hi haurà municipal, sigui a la ronda d'Orient com ara o al costat del cementiri, que és la voluntat del Govern, construir-lo allà, quan acabi la concessió actual el 31 de desembre de 2027.