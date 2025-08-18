Irene Casado i Enric Arnella, de l'Astralpool CN Sabadell, plata al Mundial sub-20

Una nova medalla per a la selecció estatal de waterpolo en una competició internacional. El combinat sub-20 va marxar de Salvador de Bahia, Brasil, amb la plata penjada del coll després d'un torneig immaculat i un final de trajecte força cruel. Les de Marian Díaz van caure per un ajustat 16-15 davant dels Estats Units en el duel decisiu pel títol. La sabadellenca Irene Casado va ser clau en el duel contra les nord-americanes amb cinc dianes, sent la màxima golejadora del seu equip en la final i anotant els últims quatre gols, que van donar esperances de lluitar pel trofeu fins al darrer instant.
De fet, la final no es va decidir fins als darrers instants, quan les estatunidenques es van distanciar a tres gols. Casado va ajustar el marcador fins al 16-15 definitiu a 28 segons per al so de la botzina i sense temps per a la reacció. Anteriorment, la selecció estatal havia guanyat tots els seus partits. En la fase de grups, les espanyoles es van imposar als Països Baixos (7-13), Nova Zelanda (17-6) i Israel (15-5) assolint la primera plaça i la classificació directa als quarts, on Hongria va ser un òs dur. Les magiars van empatar el duel sobre la botzina (11-11), però en els penals una decisiva actuació de la portera Reyes Díaz va decantar el triomf cap al costat espanyol (4-2).
En les semifinals, les de Marian Díaz es van imposar a Grècia (11-9) amb una gran remuntada en els dos darrers períodes amb un 8-2 de parcial. Finalment, es van haver de conformar amb la plata a terres brasileres. A més de Casado, també va formar part de l'equip com a tècnic assistent Enric Arnella, en l'staff de David Palma a l'Astralpool i entrenador de la base del Club. Entre les components de la selecció, la jugadora més destacada va ser Isabel Piralkova, qui formarà part de la plantilla del CN Sabadell la pròxima temporada. La terrassenca va ser escollida en l'equip ideal del torneig i va ser la màxima golejadora espanyola en la competició.
Carrió, a l'Europeu sub-18
D'altra banda, avui dilluns arrenca el seu camí en l'Europeu sub-18 el jugador del KEIO CN Sabadell, Tiago Carrió. El sabadellenc, de la generació del 2009, és el jugador més jove de la convocatòria de l'equip nacional per a la cita que se celebra a Oradea, Romania. La selecció espanyola s'estrena davant de Croàcia (20:30 h). Demà dimarts a les 16 h s'enfrontarà a Sèrbia i el dimecres, també a les 16 h, tancarà la fase de grups contra Montenegro. Carrió ja va disputar aquest estiu el campionat continental sub-16, sent un dels jugadors més destacats i capità de la selecció. Ara, té una nova oportunitat internacional amb jugadors fins i tot dos anys més grans que ell. També forma part de la convocatòria Tomàs Soler, waterpolista que ha jugat cedit al CN Rubí la última temporada, però que formarà part de la plantilla de Quim Colet en la 25-26.