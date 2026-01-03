Xavi Moreno, primer reforç hivernal del CE Sabadell

Primer reforç del mercat d'hivern al Centre d'Esports. El club ha anunciat la cessió fins a final de temporada de Xavi Moreno, qui arriba des del Real Valladolid. L'extrem de Torrelles de Llobregat havia estat vinculat a grans equips de la categoria, especialment al Real Murcia, de fet mitjans de la Regió donaven l'operació pràcticament per tancada fins fa alguns dies. La voluntat del futbolista per tornar a jugar a prop de casa, i davant de l'atractiu projecte arlequinat, ha decantat finalment la balança malgrat que l'oferta econòmica dels murcians era més beneficiosa per al seu club d'origen. Si la fitxa es tramita a temps, ja podria estar a disposició de Ferran Costa per al duel d'avui dissabte davant de l'Hércules.
Moreno, nascut el 2004, ocupa fitxa sub-23 i ha disputat la primera meitat de la temporada a cavall entre el primer equip i el filial del conjunt val·lisoletà. A Segona Divisió ha jugat enguany cinc partits i un, com a titular, a la Copa del Rei. Amb el segon equip del Valladolid, de Segona Federació, ha sortit d'inici en set enfrontaments anotant dos gols i repartint una assistència. La temporada passada va arribar a debutar a Primera Divisió davant del Deportivo Alavés al José Zorrilla, com a premi a una gran temporada amb el filial amb qui va sumar vuit gols i cinc assistències en 33 partits.
L'extrem barceloní es va formar a les categories inferiors del Cornellà i el Barça. En el conjunt culer va compartir vestidor amb jugadors com Lamine Yamal, Fermín López, Marc Guiu o l'actual jugador del Centre d'Esports, Jan Molina. Destaca per la seva capacitat de desequilibrar i, malgrat que és esquerrà, acostuma a jugar a cama canviada tot i que pot actuar a les dues bandes i, fins i tot, de carriler. Amb aquesta incorporació, el conjunt de Ferran Costa suma efectius a la parcel·la ofensiva a l'espera que es puguin produir moviments en forma de cessió d'alguns dels joves en la rampa de sortida.