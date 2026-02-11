Javi López-Pinto: "Els plantejaments dels altres equips demostren que ens veuen com el rival a batre"

Un cop consumada la segona derrota de la temporada, el Centre d'Esports ja es troba preparant el seu segon desplaçament consecutiu. Els arlequinats visiten l'UD Ibiza com a líders amb tres punts de marge respecte als dos principals perseguidors, però amb una dinàmica de dos punts sumats dels últims nou. "Els últims resultats no són un problema per nosaltres. Veig l'equip amb confiança i demostra que estem fent les coses molt bé. Els rivals ja ens coneixen, però estem tranquils i continuarem treballant i, estic convençut, que també continuarem guanyant. No hi ha preocupació", assegura Javi López-Pinto, un dels puntals de Ferran Costa.
El Sabadell, per segona vegada en la 25-26, ha arrencat la setmana després d'una derrota. Al Nuevo Pepico Amat, davant l'Eldense, els arlequinats van deixar escapar un punt amb una diana en el tram final. "Jugàvem contra un equip amb molta talent i ens van marcar en dues errades. Segurament era un partit d'empat, que no vam merèixer perdre. No va ser la nostra millor actuació, però no vam estar malament. El futbol és així i és un aprenentatge", diu el santcugatenc. "Ens hem guanyat el respecte de la categoria i això es veu amb els plantejaments dels altres equips. L'altre dia l'Eldense va canviar l'esquema per igualar el nostre dibuix. Altres equips també han adaptat la seva forma de jugar per contrarestar el nostre joc. És una mostra que ens veuen com el rival a batre", afegeix.
Aquest cap de setmana, a Can Misses, el duel serà especialment significatiu per a l'extrem, que va disputar amb l'UD Ibiza la segona meitat de la temporada passada. "La veritat és que em fa il·lusió. Tenia marcada la data amb vermell al calendari, tant a l'anada com a la tornada perquè tinc excompanys i amics a l'equip. Al final, més enllà d'aquest factor, és un partit més i només penso a guanyar, com en tots", afirma. No va treure el seu millor rendiment, però li va servir per conèixer a la perfecció un club que per potencial econòmic sempre és candidat a tot. "Em sorprèn perquè tenen un gran potencial econòmic. A l'hivern han fet fora a vuit jugadors i n'han portat vuit nous. Amb la plantilla que tenen també ens serveix per valorar i donar mèrit a la temporada que estem fent i com és de difícil", admet.
Els eivissencs es troben a la zona mitjana de la taula, dos per sobre del descens i a quatre de play-off (a l'espera que es disputin els partits ajornats d'aquest cap de setmana passat). "És un dels equips que més he vist per televisió i fa un parell de mesos que juguen millor que a l'inici de lliga. Ofensivament tenen jugadors molt desequilibrants i amb talent. Potser tenen el pressupost més alt de la categoria i la classificació no reflecteix el potencial real del club", diu. Aquesta situació classificatòria també pot ser un factor important per al Centre d'Esports que podrà jugar amb els nervis dels locals que venen de caure per 3-2 davant del Betis. "Ells tenen pressió perquè és un equip fet per pujar de categoria. No hi ha un altre objectiu. Ho sé bé perquè he estat allà. Potser no exigeix tant l'afició perquè n'hi ha poca, però a nivell institucional sí que hi ha una pressió alta per assolir l'ascens. Igualment, nosaltres ens hem de centrar a fer el nostre partit i oblidar-nos de la resta".