Òscar Garcia Junyent torna a les banquetes amb un dels clubs més importants d'Europa

Un capítol més a l'ampli currículum d'Òscar Garcia Junyent. Després de la seva última experiència amb final mogut al Chivas mexicà fa poc menys d'un any, el sabadellenc fitxa ara pel filial de l’Ajax d’Amsterdam, que el va anunciar com a entrenador aquest dimarts. Amb aquest nou destí, el tècnic suma un país a la seva trajectòria que va iniciar a les categories inferiors de la selecció catalana i el Barça, fa més de quinze anys, i que l'ha portat a destins tan diversos com el Maccabi Tel-Aviv, el Brighton, el Red Bull Salzburg, l'Olympiakos, el Saint-Étienne, l'Oud-Heverlee Leuven o el Celta de Vigo.
Al gegant dels Països Baixos, Garcia Junyent compta amb l’aval de Jordi Cruyff, director esportiu de l’entitat i amb qui va coincidir com a jugador en la seva etapa al Barça, i anys més tard amb el mateix rol que desenvoluparan ara, al Maccabi Tel-Aviv, en l'època de més èxits del tècnic. "L'Òscar i jo ens coneixem bé. Sé quina és la seva visió futbolística i la seva mentalitat. L'equip se'n beneficiarà molt. És un entrenador amb experiència que ha treballat en nombrosos països i competicions. Coneix diferents cultures futbolístiques i ha guanyat diversos títols. del club. Amb la seva incorporació, elevem el nivell d'exigència en el desenvolupament dels nostres talents i demostrem que el filial és un equip important per al club", ha afirmat Cruyff a les xarxes oficials del club.
A l'Ajax signa per una temporada i mitja, fins al 2027. L'equip competeix a la Eerste Divisie, segona categoria del futbol neerlandès, on ocupa l'última posició de la lliga amb 19 punts en 25 partits. Ara, la funció del sabadellenc serà fer millorar l'equip Jong de la llorejada entitat i continuar desenvolupant una de les fonts de talent més gran del futbol internacional en primera línia. Un nou repte per a l'Òscar Garcia Junyent que continua engreixant una carrera frenètica, en què ha dirigit més d'una desena d'equips, i plena de girs de guió. Trobarà als Països Baixos el seu lloc després de les turbulentes aventures del passat més recent?