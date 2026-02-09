El filial del CE Sabadell aprèn a competir i se situa a un punt del 'play-off'

El filial del Centre d'Esports allarga, una setmana més, la bona dinàmica i ja comença a mirar cap a les posicions de privilegi de la Lliga Elit. El conjunt de Marc Cabestany es va imposar al Santfeliuenc (2-1) en un duel molt competit a l'Olímpia. Amb aquesta victòria, els arlequinats se situen setens i s'acosten, a només un punt, de les posicions que donen accés al play-off d'ascens a Tercera. La zona vermella queda ara a quatre punts amb el deu de dotze de les últimes setmanes.
En el partit de diumenge, la igualtat va ser màxima des de l'inici. Intensitat i disputes, però molt poques ocasions en un enfrontament entre dos rivals que es trobaven empatats a punts. El Sabadell es va fer amb el domini des dels primers instants. El perill va arribar principalment per banda dreta a través d'un Erick Salguero molt actiu. El Santfeliuenc, ben plantat en bloc baix a camp propi, buscava amenaçar en contraatacs i pilota aturada, però sense grans arribades. A la mitja hora de joc, en una centrada rebotada, Ferran Duran va connectar una potent volea per a avançar els locals.
Tot i el gol, la dinàmica va continuar sent la mateixa, amb possessió i domini constant dels arlequinats davant del bloc defensiu visitant. 'Tito' Tolosa, qui va tornar a completar un gran partit al mig del camp, va buscar el segon en un parell d'ocasions, amb xuts desviats des de la frontal en els minuts posteriors a l'1-0. La més clara, no obstant això, va ser per als del Baix Llobregat. A prop del descans, una transició ràpida per banda esquerra va finalitzar amb una rematada desviada des del punt de penal d'Alejandro Avilés.
A la represa, novament 'Tito' va tenir el segon amb un potent xut des de fora de l'àrea que va picar al travesser i a punt va estar d'entrar a la porteria després del toc amb l'esquena del porter. Es va salvar l'equip visitant que va tornar a tenir opcions d'igualar en una rematada des de l'interior de l'àrea de Pablo Blasco que va aturar el porter Alex Honrubia. En el tram final, a través de la pilota aturada es va anar apropant el Santfeliuenc que no va gaudir de grans ocasions malgrat que va posar la por al cos dels arlequinats. Ja en el descompte, Mamadou Diaby va caçar una pilota dins l'àrea i va fer el segon amb un potent xut. En la jugada posterior, Albert Villegas va posar picant als últims instants retallant la distància. Va poder defensar la renda l'equip de Cabestany que la pròxima setmana visitarà l'Horta, penúltim a la taula.