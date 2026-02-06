La Pista Coberta de Sabadell acull el Campionat d'Espanya sub-23

Sabadell es torna a convertir en l’epicentre de l’atletisme estatal amb el Campionat d’Espanya sub-23 en Short Track, que se celebra a la Pista Coberta de Catalunya - Carme Valero. Els millors esportistes de disciplines com els 60, els 200, els 800 o els 1.500 i també de concursos com el triple salt, la longitud o l’alçada es citaran a la ciutat aquest cap de setmana per a proclamar-se campions estatals.
Precisament en alçada hi haurà l’única representant en clau local. La sabadellenca Fatoumata Diallo és l’única esportista de la Joventut Atlètica de Sabadell amb la marca mínima per a participar en la competició. Diallo buscarà continuar consolidant-se entre les millors de la disciplina en una nova prova de nivell en què es troba entre les grans candidates a pujar al podi. La saltadora sabadellenca competirà diumenge a partir de les 11:25 h.
Més enllà de la Fatu, d’entre els 479 atletes inscrits (251 homes i 228 dones) es troben 8 vigents campions que defensaran el seu títol en aquesta edició. Els principals reclams seran esportistes del nivell d’Alejandro Rueda, Juan Carlos Castell, Marta Mitjans, Jan Díaz, Javier Cruz, Elena Guiu, Ana Prieto, Inés Herault o el terrassenc Álex Pintado. Alguns ja van ser al Míting Internacional de fa dues setmanes a la pista coberta de Sabadell.
Com a principal novetat, aquest campionat serà el primer a implementar les noves regles de World Athletics. Els 400 m tindran un nou format: es deixaran buits els carrers 1 i 2 a causa del desavantatge que suposen els revolts tancats en Short Track. Per tant, hi haurà sis semifinals i dues finals, a què accedirà el millor atleta de cada semifinal i els dos millors temps. El 800 m també ha patit canvis a causa d’aquesta nova normativa, ara els atletes faran servir la mateixa línia de carrer lliure que al 400 m, localitzada a l’entrada a la recta de meta.